Стартовали продажи детских смарт-часов HONOR CHOICE Kids Watch в России. В них есть видеозвонки и точная геолокация

Умные часы HONOR CHOICE Kids Watch оснащены всеми необходимыми функциями, которые помогут родителям обеспечить безопасность ребёнка и оставаться на связи в любое время. Гаджет поддерживает сети 4G для видеозвонков, помогает определить точную геолокацию и предлагает длительное время работы без подзарядки. Кроме того, производитель предусмотрел защиту от воды и пыли по стандарту IP68.В корпус устройства встроена камера на 2 Мп для фотографий и видеозвонков в HD-качестве. Отдельно стоит отметить, что часы принимают звонки только с заранее одобренных номеров. Все остальные автоматически блокируются в целях безопасности ребёнка.Точное отслеживание местоположения детей обеспечивают 8 технологий высокоточного позиционирования на основе GPS, сотовых вышек, A-GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi, датчика гравитации, функции удалённой съемки и системы умного позиционирования на основе ИИ. Родители могут создавать безопасные зоны, например, дома, в школе и других местах, а также получать уведомления, если ребёнок покинул эти территории. С помощью встроенного шагомера родители могут проследить за физической активностью ребёнка и задать цели по количеству шагов для мотивации вести активный образ жизни.Вся информация о ребенке, включая фотографии, местоположение, список контактов и записи звонков, надёжно защищена технологией шифрования данных. Закрытая операционная система HONOR CHOICE Kids Watch не допускает установку вредоносных приложений и внесение каких-либо изменений в программное обеспечение. Все встроенные приложения прошли строгий отбор. В часах также нет игр или лишних приложений, которые могут отвлекать во время уроков.Для быстрой связи с родителями в часах предусмотрена функция экстренного вызова. Достаточно нажать и удерживать боковую кнопку HONOR CHOICE Kids Watch в течение 5 секунд, чтобы позвонить родителям.Встроенный в часы аккумулятор ёмкостью 850 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки.Детские умные часы HONOR CHOICE Kids Watch уже доступны в цветах «Синий океан» и «Розовый коралл» на маркетплейсах и в магазинах электроники, включая М.Видео, Эльдорадо, DNS, OZON, Ситилинк, МТС, МегаФон и других. Стоимость HONOR CHOICE Kids Watch составляет 5990 рублей, а в период с 28 июля по 7 августа компания предлагает приобрести смарт-часы со скидкой в 1000 рублей.