Стартовали продажи флагманской умной колонки VK Капсула Про с Марусей

Фархад



Компания VK объявила о старте продаж новой флагманской колонки VK Капсула Про с 28 ноября.

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Девайс оборудован динамиками общей мощностью 65 Вт с поддержкой технологии пространственного звучания, а также большим сенсорным экраном, встроенным Zigbee-хабом и датчиками для управления умным домом.

Колонка предлагает футуристичный дизайн. На выбор доступны четыре насыщенные расцветки. Сенсорный экран показывает плеер, часы, погоду и данные умного дома. При этом девайс может быть центром умного дома благодаря встроенному Zigbee-хабу. Также колонка оснащена датчиками движения, климата и освещенности, что позволяет автоматизировать различные сценарии умного дома.

Вдобавок владельцам колонки VK Капсула Про доступны все навыки голосового помощника Маруси: от управления музыкой и чтения сказок до возможности озвучивать ленту ВКонтакте и новости. Кстати, у нас уже есть обзор этой колонки.

VK Капсула Про оценена в 24 990 рублей.
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Источник:
VK
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Комментарии

Mr.Igor
+126
Mr.Igor
Борьба за колонки во всей красе…..и каждая работает только со своим контентом, поэтому ни чего нового🤫😄
58 минут назад
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