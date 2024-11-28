Стартовали продажи флагманской умной колонки VK Капсула Про с Марусей

Компания VK объявила о старте продаж новой флагманской колонки VK Капсула Про с 28 ноября.
Колонка предлагает футуристичный дизайн. На выбор доступны четыре насыщенные расцветки. Сенсорный экран показывает плеер, часы, погоду и данные умного дома. При этом девайс может быть центром умного дома благодаря встроенному Zigbee-хабу. Также колонка оснащена датчиками движения, климата и освещенности, что позволяет автоматизировать различные сценарии умного дома.
Вдобавок владельцам колонки VK Капсула Про доступны все навыки голосового помощника Маруси: от управления музыкой и чтения сказок до возможности озвучивать ленту ВКонтакте и новости. Кстати, у нас уже есть обзор этой колонки.
VK Капсула Про оценена в 24 990 рублей.