





Разумеется, после выпуска достаточно удачного процессора Apple M1 компания не собирается останавливаться на достигнутом, и, как сообщает ресурс Nikkei Asia, уже стартовало производство его преемника. Условно он называется M2, однако точное название мы скорее всего узнаем лишь на одной из следующих презентаций Apple: возможно, даже осенней.Производством новой SoC также занялся тайваньский чипмейкер TSMC, и уже к июлю начнутся поставки Apple M2 для новых MacBook, которые могут быть обновлены в конце этого года. Вполне возможно, что этот чип будет ощутимо мощнее M1, что позволит его поставить даже в старшую 16'' модель лэптопа компании.Это еще раз подтверждает, что пока у Apple все идет по плану: в 2020 году компания обещала за два года перевести все свои продукты на собственные процессоры Silicon, и благодаря скорому выходу M2 это вполне может стать реальностью. Хотя, конечно, остаются Mac Pro на процессорах Intel с парой десятков ядер и дискретной графикой: создать хотя бы аналогичную по производительности замену на ARM будет достаточно сложно.