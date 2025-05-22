Стартуют официальные продажи Lixiang в России. Названы цены и доступные модели авто

Фото: LixiangСогласно источнику, поставлять в нашу страну автомобили «Лисян» будет компания Sinomach Auto, называющая себя «официальным дистрибьютором» бренда. Вот в этом подробном разборе мы рассказали, почему это не совсем так; но как бы там ни было, сама Lixiang не подтверждала и не опровергала заявления Sinomach Auto. Возможно, компания опасается вторичных санкций, поэтому в публичном поле дистанцируется от этой темы, что совсем не исключает закулисных договоренностей с Sinomach Auto.
Дистрибьютор китайского премиального автобренда Lixiang назвал модельный ряд, который будет продаваться в РФ, а также предварительные розничные цены на автомобили. Подробности собрал auto.ru.
Дистрибьютор китайского премиального автобренда Lixiang назвал модельный ряд, который будет продаваться в РФ, а также предварительные розничные цены на автомобили. Подробности собрал auto.ru.
Дистрибьютор привезет три гибрида «Лисян»: L6, L7 и L9, с двумя типами силовых установок и тремя вариантами аккумуляторов.
Фото: Lixiang
Lixiang L6 будет продаваться с электромотором на 407 «лошадей» вкупе с 1,5-литровым бензиновым вспомогательным мотором. Две доступные комплектации — Pro и Max — обойдутся в 5 290 000 и 5 790 000 рублей соответственно.
Фото: Lixiang
Lixiang L7 предложит электродвигатель на 448 л.с. в версии Pro, а более дорогую Ultra дополнят увеличенной батареей для большей дальности хода. Такой гибрид проедет до 1185 км от одного заряда и бака бензина. Цены — 6 090 000 и 6 990 000 рублей.
Фото: Lixiang
Lixiang L9 получит те же моторы и АКБ, что и на «семерке», сохранит их динамику и длину хода. Модель предложит активные массажные сиденья, подогрев сидений даже на третьем ряду, прокачанную акустику и ассистента водителя с нейросетями и лидаром. Ценник — 8 290 000 рублей.
Что касается гарантии на китайские автомобили Lixiang, то она будет трехлетняя либо на 100 тысяч километров (что наступит раньше). На электрокомпоненты срок больше — до 8 лет или 160 тысяч километров пробега.