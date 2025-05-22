Стартуют официальные продажи Lixiang в России. Названы цены и доступные модели авто

Дистрибьютор китайского премиального автобренда Lixiang назвал модельный ряд, который будет продаваться в РФ, а также предварительные розничные цены на автомобили. Подробности собрал auto.ru.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides