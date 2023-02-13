Старые флагманы Samsung скоро получат киллер-фичу iOS 16 и несколько топовых функций Galaxy S23

Фархад

Galaxy S22

Уже в этом месяце сразу несколько топовых моделей смартфонов Samsung получат масштабное обновление One UI 5.1 с несколькими полезными функциями, которые изначально были доступны только на устройствах серии Galaxy S23.

Обновление One UI 5.1 основано на Android 13 и включает в себя следующие нововведения: более простой способ выбора между двумя цветовыми профилями для селфи, быстрый доступ к Expert RAW на совместимых устройствах, общий семейный альбом в приложении «Галерея», улучшенный ремастеринг изображений и возможность сохранять скриншоты в пользовательской папке. Кроме того, в новой прошивке можно использовать AR-эмодзи на нескольких лицах на изображении.

Также пользователям One UI 5.1 доступны новые виджеты батареи и погоды, фирменные обои, обновленное приложение Samsung Notes, функция Multi Control для управления смартфонами и планшетами Galaxy, а также возможность вывода мультимедиа через динамики с поддержкой Wi-Fi и различные улучшения Samsung DeX.

One UI 5.1

Ещё одним интересным нововведением является функция, которая позволяет превратить объект из изображения в стикер, прямо как в iOS 16. А по свайпу вверх можно просмотреть дополнительную информацию (данные EXIF) об изображении или видео.

По данным канадского оператора связи Fido, обновление One UI 5.1 для Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, а также для Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 выйдет 22 февраля.

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

+7
MEDUSAinc
Иногда понятно почему в Мире телефонов мало изменений и всё похоже друг на друга и нет ничего нового !!

Так как производители тратят время не на создание новых функций и фишек а на то что бы повторить их с iOS или iPhone !

А потом не остаётся времени что бы придумать что-то стоящее и другое !
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