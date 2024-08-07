Старые смартфоны Poco, Relame, Motorola и LG обновились до Android 14

Разработчики LineageOS выпустили несколько новых сборок, предназначенных для старых смартфонов. В основе LineageOS 21 лежит Android 14 с дополнительными настройками и улучшениями.
Поддержку LineageOS 21 получили следующие модели:
— LG G7 ThinQ
— LG V35 ThinQ
— LG V40 ThinQ
— Realme 9 Pro 5G
— Poco F4
— Xiaomi Black Shark
— Motorola G Power 2021
— Motorola E7 Plus
Способ установки LineageOS 21 зависит от конкретной модели, но обычно требуется разблокировать загрузчик, установить кастомное рекавери, скопировать архив с прошивкой в локальную память и «накатить» его через рекавери. Без опыта перепрошивкой лучше не заниматься, поскольку есть риск получить на выходе окирпиченное устройство, которое придётся восстанавливать. Также стоит понимать, что после установки LineageOS на смартфоне могут перестать работать некоторые функции (например, перестанет открываться камера, пропадёт звук или исчезнет Bluetooth-соединение).
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