Старые версии Windows лишились поддержки высокоскоростного Wi-Fi





Производители компьютерных комплектующих начали выпускать материнские платы и модули связи с поддержкой Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be). Как оказалось, поддержка этого стандарта реализована лишь в некоторых операционных системах.



Wi-Fi 7 появится в ноутбуках и десктопах уже в этом году с выпуском устройств на базе процессоров Intel четырнадцатого поколения со встроенным контроллером Killer 1750X. Адаптеры с поддержкой этой технологии обеспечивают обмен данными со скоростью до 5 Гбит/с. Модуль потребляет меньше энергии в активном состоянии и ещё более экономичен в режиме ожидания.



Судя по информации с сайта Intel, Wi-Fi 7 поддерживается в Windows 11, Linux и Chrome OS. Поддержки Windows 10 и ещё более ранних версий этой ОС не предусмотрено. Впрочем, не исключено, что Intel выпустит драйвер, с которым адаптеры с Wi-Fi 7 будут работать на старых компьютерах.



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