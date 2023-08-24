Старые версии Windows лишились поддержки высокоскоростного Wi-Fi

Александр



Производители компьютерных комплектующих начали выпускать материнские платы и модули связи с поддержкой Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be). Как оказалось, поддержка этого стандарта реализована лишь в некоторых операционных системах.

Wi-Fi 7 появится в ноутбуках и десктопах уже в этом году с выпуском устройств на базе процессоров Intel четырнадцатого поколения со встроенным контроллером Killer 1750X. Адаптеры с поддержкой этой технологии обеспечивают обмен данными со скоростью до 5 Гбит/с. Модуль потребляет меньше энергии в активном состоянии и ещё более экономичен в режиме ожидания.

Судя по информации с сайта Intel, Wi-Fi 7 поддерживается в Windows 11, Linux и Chrome OS. Поддержки Windows 10 и ещё более ранних версий этой ОС не предусмотрено. Впрочем, не исключено, что Intel выпустит драйвер, с которым адаптеры с Wi-Fi 7 будут работать на старых компьютерах.


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Комментарии

AleX_another
+732
AleX_another
А Win10 уже старой считается?))
час назад в 13:19
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