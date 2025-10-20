Ставьте будильник: ночью над Россией будет пролетать красивейшая комета

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

В ночь с 20 на 21 октября жители РФ смогут наблюдать красивое космическое явление. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, речь идет о комете C/2025 A6 (Lemmon), которую ученые называют «самой яркой кометой года». Предстоящей ночью она окажется на самом минимальном расстоянии от Земли, и пролетать будет в том числе на видимом из России участке неба.

Комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно», — научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. 

Если говорить конкретнее, то увидеть комету смогут жители регионов выше 50-й параллели северной широты. Например, над Москвой ее можно будет заметить на высоте около 30 градусов над горизонтом. Ночью она опускается, а с приближением утра снова поднимается. Точного времени для разных регионов не сообщается, комета более или менее будет видна всю ночь в зависимости от локации.

Комета будет пролетать на расстроянии 89 185 647 км от Земли и будет очень яркой — ожидается уровень освещенности на уровне 3,8 звездной величины. В прошлый раз настолько близко она пролетала в  VII веке. 

6
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

+696
law
Так на сколько бужильник то ставить?
Вчера в 20:07
#
Вася Вотафаков
+6421
Вася Вотафаков
В каком созвездии ее ловить? Вроде в псах была
час назад в 22:57
#
+12
RealRoman
Как задолбали эти ваши заголовки!
57 минут назад
#