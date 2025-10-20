Ставьте будильник: ночью над Россией будет пролетать красивейшая комета

Фото: Unsplash



В ночь с 20 на 21 октября жители РФ смогут наблюдать красивое космическое явление. Об этом пишет «Коммерсантъ». В ночь с 20 на 21 октября жители РФ смогут наблюдать красивое космическое явление. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно», — научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.



Если говорить конкретнее, то увидеть комету смогут жители регионов выше 50-й параллели северной широты. Например, над Москвой ее можно будет заметить на высоте около 30 градусов над горизонтом. Ночью она опускается, а с приближением утра снова поднимается. Точного времени для разных регионов не сообщается, комета более или менее будет видна всю ночь в зависимости от локации.



Комета будет пролетать на расстроянии 89 185 647 км от Земли и будет очень яркой — ожидается уровень освещенности на уровне 3,8 звездной величины. В прошлый раз настолько близко она пролетала в VII веке.

Согласно источнику, речь идет о комете C/2025 A6 (Lemmon), которую ученые называют «самой яркой кометой года». Предстоящей ночью она окажется на самом минимальном расстоянии от Земли, и пролетать будет в том числе на видимом из России участке неба.