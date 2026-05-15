Steam Deck OLED или Nintendo Switch 2? Сравнили две популярные портативные консоли в 2026 году

Если вы давно хотели взять себе портативную игровую консоль, то сейчас наверняка смотрите либо в сторону Steam Deck OLED, либо на Nintendo Switch 2. И это абсолютно логично — сегодня именно эти устройства считаются самыми популярными и относительно доступными вариантами для нормального портативного гейминга. Но проблема в том, что это совершенно разные устройства по философии, подходу и даже сценарию использования. Nintendo продаёт вам классическую консоль с эксклюзивами и экосистемой, а Valve сделала максимально универсальный игровой комбайн с огромной библиотекой Steam. Разобрались во всех нюансах, чтобы вам было проще определиться с выбором.Начнём с оценки самих гаджетов. Steam Deck OLED вышел в конце 2023 года и стал улучшенной во всём версией обычного Steam Deck. Valve поставила новый OLED-дисплей с HDR, увеличила автономность, улучшила охлаждение, снизила шум вентиляторов и сделала устройство чуть легче. Экран здесь до сих пор один из главных плюсов устройства — 7,4 дюйма, 90 Гц (с разгоном до 120 Гц), сочные цвета и отличный чёрный цвет после LCD-дисплеев ощущаются просто космосом. Особенно в инди-играх, метроидваниях и тёмных проектах вроде Cyberpunk 2077 или Dead Space.При этом многие до сих пор ошибочно считают Steam Deck OLED портативным ПК, но это не совсем так. Да, технически туда можно поставить Windows, запускать сторонние лаунчеры, эмуляторы и вообще делать что угодно. Но изначально устройство создавалось именно как игровая консоль под Steam и библиотеку Valve. Это примерно как накатить Android на шитый Nintendo Switch (осуждаем) и потом на полном серьёзе считать его полноценным планшетом. Такой сценарий существует, но он далеко не основной. В случае Steam Deck всё построено вокруг максимально простого запуска игр, интерфейса консоли и удобства именно для гейминга.Но что особенно важно — Steam Deck за эти годы очень сильно вырос. На старте устройство было местами сыроватым, но сейчас SteamOS ощущается одной из самых удобных игровых систем вообще. Valve постоянно выпускает обновления, улучшает совместимость игр, исправляет баги и дорабатывает интерфейс. Плюс огромное комьюнити буквально живёт вокруг Steam Deck: появляются кастомные прошивки, плагины, моды, оптимизации, новые способы настройки производительности и автономности. В итоге консоль ощущается живой платформой, которая развивается чуть ли не каждый месяц.Интересное наблюдение: некоторые блогеры ругают Steam Deck OLED за невозможность играть в Call of Duty, но они даже не стали гуглить, а уж тем более вникать. Практически ни один онлайн-шутер не работает без античитов, которые совместимы только с Windows. Поэтому любители CoD ставят себе на Deck вторую операционную систему.По эргономике Steam Deck OLED тоже оказался неожиданно хорош. На фотографиях он выглядит огромным и неудобным кирпичом, но в реальности лежит в руках намного комфортнее, чем кажется. Особенно если играть дома, в самолёте или лёжа в кровати. Здесь очень удобные стики, отличные триггеры, большие тачпады и в целом потрясающая адаптация под игры, которые изначально создавались для клавиатуры и мыши. Да, устройство тяжелее условных «анберников». Возможно, спустя пару часов у некоторых начнут уставать руки, но после десятков других портативок Steam Deck всё равно ощущается самым продуманным устройством по части управления.Nintendo Switch 2 идёт совершенно другим путём. «Большая Н» не пытается сделать универсальное устройство для всего подряд. Это по-прежнему классическая консоль компании с упором на свои игры, мгновенный запуск и максимально простой пользовательский опыт. Switch 2 вышел летом 2025 года и стал огромным скачком относительно первого поколения. Консоль получила более мощное железо, заметно улучшенный экран, поддержку современных технологий масштабирования и наконец-то начала нормально относительно неплохо тянуть крупные AAA-игры.Главное преимущество Switch 2 — всё те же эксклюзивы Nintendo. И здесь у Valve банально нет ответа. Mario Kart World, Kirby Air Raiders, Donkey Kong Bananza, Switch 2 Tour, Drag x Drive, Mario Tennis Fever и Pokémon Pokopia — где ещё вы сможете в это всё поиграть? А ведь ещё есть куча старых игр по франшизам The Legend of Zelda, Mario, Metroid, Animal Crossing. Причём в них вы сможете поиграть в улучшенном качестве, но за обновление придется доплатить около $10. И если вам нравится стиль Nintendo, её атмосфера и подход к играм — скорее всего, вы всё равно рано или поздно придёте именно к Switch 2.Отдельно отметим мультиплатформу: на Nintendo Switch 2 многие крупные тайтлы выходят в один день с релизом на большие консоли и ПК. Из недавних примеров — Resident Evil Requiem, Pragmata, Cronos, Mouse P.I. и многое другое. Они хорошо оптимизированы, но зачастую визуально урезаны по сравнению с ПК-версиями. Плюс в некоторых проектах наблюдается инпутлаг и задержка отрисовки, из-за чего их лучше проходить на другой платформе.По эргономике Nintendo Switch 2 ощущается легче и удобнее Steam Deck почти во всех сценариях. Консоль проще брать с собой, в том числе из-за отстегиваемых контроллеров, но держать её в руках менее комфортно из-за отсутствия рукояток на тыльной части («гриппов»). Ещё один плюс — гибридная концепция Nintendo. Она до сих пор работает идеально: хочешь — играешь в портативе, а при желании — подключил к телевизору и играешь как на большой консоли. Интерфейс у Nintendo максимально простой и понятный, без лишних настроек и ковыряния в системе. Включил — играешь.Но самое интересное начинается дальше — компромиссы. Главная проблема Nintendo Switch 2 — стоимость игр и сама экосистема Nintendo. Даже старые проекты здесь могут годами стоить почти как новые AAA-релизы. Скидки случаются редко, а полноценной альтернативы Steam с его распродажами, региональными ценами и огромной библиотекой здесь просто нет. И если у вас раньше никогда не было Switch, придётся готовить очень серьёзный бюджет на игры. Особенно если захочется быстро собрать нормальную библиотеку. Да, есть ещё картриджи, их даже можно перепродавать после прохождения, но с таким же успехом можно арендовать аккаунт с играми. В этих случаях своя библиотека интересных проектов у вас не соберётся, что явно идет в минус.Steam Deck OLED на этом фоне ощущается максимально выгодной платформой. У вас практически сразу появляется доступ к тысячам игр из Steam, Epic Games Store, GOG и других даже зелёных площадок (осуждаем). Постоянные скидки, дешёвые инди-проекты, старые AAA-игры за копейки, эмуляция, моды — всё это превращает Steam Deck в настоящий комбайн для гейминга. А самое главное — библиотека в магазине Гейба Ньюэлла никуда не исчезнет через пару лет после выхода новой консоли.При этом нельзя сказать, что одна консоль полностью уничтожает другую. Nintendo Switch 2 — максимально удобная и понятная система для тех, кто любит игры Nintendo, хочет простую консоль и не хочет возиться с настройками. А Steam Deck OLED — устройство для людей, которые хотят свободу, огромную библиотеку игр и максимально универсальный игровой опыт.Финальный момент, который многие упускают из виду при выборе консоли — ремонтопригодность. За условный Lenovo Legion Go, GPD Win 5 или Asus ROG Xbox Ally X возьмётся не каждый мастер, да и запчасти на них достать дальше столицы будет очень сложно. А вот Nintendo Switch 2 и Steam Deck OLED смогут починить почти в любом городе. В случае с последним, вы даже самостоятельно сможете заменить SSD, батарею и корпус, но только при наличии прямых рук и опыта.Nintendo Switch 2 сегодня действительно выглядит как топовая портативная консоль, особенно если вы фанат «Большой Н» или пропустили первое поколение. Если у вас уже есть коллекция игр, можно спокойно их перепройти с улучшенной графикой, производительностью и более мощным железом. Но если вы только заходите в экосистему Nintendo — готовьтесь тратить очень много денег на игры.А вот Steam Deck OLED вообще не ощущается устройством, которое «доживает последние дни», как иногда пишут в интернете. Наоборот — он до сих пор разносит большинство других игровых платформ своей уникальностью, доступностью и невероятным арсеналом игр. Valve продолжает активно поддерживать устройство, а сообщество буквально делает из него одну из самых живых платформ на рынке. И есть ощущение, что Габен со своей армией фанатов будут поддерживать Steam Deck ещё минимум 7-8 лет.Подводя итог, отмечу, что всё упирается в один простой вопрос: что именно вы хотите от портативной консоли? Если вам нужны эксклюзивы Nintendo, простота в использовании и вы готовы тратить много — Switch 2 почти идеальная консоль. Но если хочется огромную библиотеку игр, свободу, гибкость и ощущение, что устройство умеет буквально всё для гейминга — Steam Deck OLED сейчас выглядит куда интереснее и местами выгоднее.