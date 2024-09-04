Steam Deck, подвинься! Acer представила портативную консоль Nitro Blaze

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В рамках выставки IFA 2024 компания Acer представила свою первую портативную консоль — Nitro Blaze 7 с солидным экраном, свежим чипом AMD Ryzen и ОС Windows.Acer Nitro Blaze 7 оснащена 7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1080p и переменной частотой обновления до 144 Гц. За производительность отвечает новый чип Ryzen 7 8840HS с интегрированным графическим процессором Radeon 780M, 16 ГБ оперативной и до 2 ТБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора — 50 Вт·ч. Это немного больше, чем в прошлогоднем ASUS ROG Ally.У Nitro нет тачпадов и дополнительных клавиш сзади, как у Steam Deck. Зато девайс может похвастаться наличием двух портов USB4. Среди прочих особенностей консоли — ОС Windows 11, 3,5-мм аудиоразъём, два динамика, микрофон, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и слот для карты microSD. Весит консоль 670 г.К сожалению, цена и сроки начала продаж Acer Nitro Blaze 7 пока не раскрываются.