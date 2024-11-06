Steam-геймеры получили новую крутую возможность. Работает на Windows, macOS и Steam Deck

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Компания Valve разворачивает новую полезную опцию среди пользователей своих гейм-сервисов. Все, кто обновил настольный клиент Steam, получили возможность записывать игровой процесс и делиться им разными способами. Компания Valve разворачивает новую полезную опцию среди пользователей своих гейм-сервисов. Все, кто обновил настольный клиент Steam, получили возможность записывать игровой процесс и делиться им разными способами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, фича получила незамысловатое название Steam Game Recording и теперь будет доступна на Windows, macOS и консолях Steam Deck. Ранее она находилась в бета-тестировании, а теперь разворачивается для всех пользователей. Параметры записи — длительность, качество и лимит накопителя — можно выбрать вручную, либо выставить автонастройки, а для быстрого старта можно настроить горячую клавишу.Нововведение работает с любой игрой, которая поддерживает Steam Overlay, в том числе со сторонними тайтлами. Запись захватывает только окно с игрой, при этом видимая часть рабочего стола туда не попадает. Полученный видеоряд можно сразу расшарить через Steam, либо экспортировать как MP4-файл и отправить в таком виде куда угодно.