Steam перестал работать по всему миру

Фархад

Стим

Пользователи игровой платформы Steam по всему миру жалуются на проблемы с доступом к сервису.

По данным портала DownDetector, проблемы начались примерно в 19:30 по московскому времени. Геймеры не могут попасть в магазин, а приложение не загружается.

Пока неясно, с чем связаны проблемы, но у Valve это второй сбой за сегодняшний день.
Рекомендации

