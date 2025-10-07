Steam перестал работать по всему миру







Пользователи игровой платформы Steam по всему миру жалуются на проблемы с доступом к сервису.

По данным портала DownDetector, проблемы начались примерно в 19:30 по московскому времени. Геймеры не могут попасть в магазин, а приложение не загружается.

Пока неясно, с чем связаны проблемы, но у Valve это второй сбой за сегодняшний день.