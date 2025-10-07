Свежее
Steam перестал работать по всему миру
Фархад Усманов
—
7 октября 2025, 19:55
Пользователи игровой платформы Steam по всему миру жалуются на проблемы с доступом к сервису.
По данным портала DownDetector, проблемы начались примерно в 19:30 по московскому времени. Геймеры не могут попасть в магазин, а приложение не загружается.
Пока неясно, с чем связаны проблемы, но у Valve это второй сбой за сегодняшний день.
Cсылки по теме:
В Steam стартует масштабная летняя распродажа игр. Death Stranding, Lethal Company, Bodycam и сотни других тайтлов будут сливать за гроши
Gears of War: Reloaded выйдет на Xbox, PS5 и в Steam этим летом
Skyrim все купили? Вышел ремастер TES IV: Oblivion
Xiaomi начала обновлять 28 смартфонов на HyperOS 2.2, вот полный список
Telegram не работает в России
От интернета отключили еще один регион России
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
