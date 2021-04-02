Компания Apple начала отклонять заявки разработчиков на размещение приложений в AppStore, если они не соответствуют новым правилам безопасности в iOS 14. Об этом рассказали в 9to5Mac.
Начиная с iOS 14, компания постепенно внедряет новые нормативы конфиденциальности. Окончательное их внедрение ожидается в момент предстоящего релиза iOS 14.5. Однако уже сейчас от разработчиков начали поступать сообщения, что Apple перестала допускать к размещению программы, которые используют AdjustSDK — исходники, которые обеспечивают доступ к рекламному идентификатору и активности пользователя. Согласно новым правилам компании, каждое приложение:
- уже сейчас должно иметь «ярлыки конфиденциальности» — специальные блоки в AppStore, в которых разработчик указывает, что именно он собирает;
- а в ближайшее время — запрашивать у пользователя разрешение на отслеживание его действий.
Оказывается, сторонние SDK для сбора данных теперь не соответствуют правилам Apple — например, упомянутый выше Adjust не только не спрашивает владельца девайса разрешения его отслеживать, но и предоставляет разработчикам обходные пути для сбора данных после выхода iOS 14.5. Теперь использование «хитрых» сторонних SDK не допускается в приложениях, которых хотят попасть в AppStore.
Благодаря новым функциям «прозрачности отслеживания» от Apple сторонние приложения не смогут отслеживать данные пользователя и его активность в сети без его прямого разрешения — эти данные сейчас используются для анализа интересов владельца гаджета и показа ему релеватной рекламы. Инсайдеры сообщают, что эти изменения серьезно скажутся на бизнес-модели компании Facebook. Однако недавние исследования показали, что Apple и сама собирает немало данных о своих пользователях — вкупе с нормативами «прозрачности отслеживания» для сторонних разработчиков этот факт дает пищу для размышлений.
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Халтурят последнее время Appstore