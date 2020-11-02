



Основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев запустил новый проект — социальную сеть Stereo. Она предназначена для тех, что предпочитает общаться голосом, а не перепиской, эмодзи, стикерами и лайками.



Как отмечает сайт Roem, в 2019 году Андрей Андреев продал свои проекты Badoo и Bumble за три миллиарда долларов и по условиям сделки не имеет права запускать сервисы знакомств. Он решил применить свои навыки, знания и связи для создания социальной сети. В ближайшее время о запуске соцсети Stereo будет объявлено официально, а сейчас она работает в тестовом режиме и набирает первых пользователей.



В Stereo можно делиться общедоступными подкастами и стримами, слушать чужие записи, а также обмениваться голосовыми сообщениями в приватных чатах. Собеседники могут подбираться алгоритмами соцсети автоматически на основе интересов пользователей.



Каждый день среди пользователей Stereo разыгрываются 25 тысяч долларов — эти деньги делятся между теми, чьи беседы попадают в топ рейтинга. Тем самым владельцы Stereo надеются привлечь в свою соцсеть пользователей других сервисов.







Отличительная особенность Stereo — отсутствие реальных имён и фотографий. Вместо этого пользователи вольны придумывать себе ники и устанавливать кастомизируемые аватарки. На любого пользователя можно подписаться, чтобы не пропустить голосовые записи, которыми он делится со своими подписчиками и теми, кто попадёт в его профиль по рекомендации.



Компания зарегистрирована в Великобритании, но большая часть её сотрудников — россияне. Разработкой Stereo руководил бывший программист Badoo Артур Нугуманов. Соцсеть ориентирована в основном на англоязычный рынок, на Android её приложение было установлено более 50 тысяч раз, а на iOS нет статистики, но в американском App Store на момент написания заметки оно занимает 95-е место в категории «Социальные сети».





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