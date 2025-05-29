Стильный, лёгкий, тонкий: Xiaomi выпустила идеальный пауэрбанк для iPhone

Фархад

Xiaomi

Народный бренд Xiaomi пополнил свой ассортимент внешних аккумуляторов новой ультратонкой моделью с магнитным креплением. Устройство с номером модели WPB0507S оснащено батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой MagSafe и портом USB-C.

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Толщина Xiaomi WPB0507S — всего 8,7 мм. Компания использовала литий-кобальтовый оксидный аккумулятор высокой плотности, чтобы уменьшить размер без ущерба для ёмкости. Устройство поддерживает как проводную (22,5 Вт), так и беспроводную зарядку (15 Вт). Также есть возможность одновременной зарядки двух устройств.

Xiaomi также отмечает, что внутри установлено 17 неодимовых магнитов класса N52, создающих магнитную силу до 10 Н. Это обеспечивает прочное и стабильное крепление к iPhone с MagSafe. Корпус сделан из алюминиевого сплава, а магнитная сторона — из стекловолокна с текстурой.

Девайс выпускается в четырёх расцветках: синей, чёрной, фиолетовой и золотой. Пока пауэрбанк Xiaomi WPB0507S доступен только в Китае по цене 169 юаней (~$23).
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

tellurian
+2422
tellurian
Напишите когда появится в продаже и будет ясная цена. Пожалуйста.
2 часа назад в 20:57
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Esthet
+1906
Esthet tellurian
Поддерживаю👍🏻
час назад в 22:17
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