Стильный, лёгкий, тонкий: Xiaomi выпустила идеальный пауэрбанк для iPhone







Народный бренд Народный бренд Xiaomi пополнил свой ассортимент внешних аккумуляторов новой ультратонкой моделью с магнитным креплением. Устройство с номером модели WPB0507S оснащено батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой MagSafe и портом USB-C. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Толщина Xiaomi WPB0507S — всего 8,7 мм. Компания использовала литий-кобальтовый оксидный аккумулятор высокой плотности, чтобы уменьшить размер без ущерба для ёмкости. Устройство поддерживает как проводную (22,5 Вт), так и беспроводную зарядку (15 Вт). Также есть возможность одновременной зарядки двух устройств.Xiaomi также отмечает, что внутри установлено 17 неодимовых магнитов класса N52, создающих магнитную силу до 10 Н. Это обеспечивает прочное и стабильное крепление к iPhone с MagSafe. Корпус сделан из алюминиевого сплава, а магнитная сторона — из стекловолокна с текстурой.Девайс выпускается в четырёх расцветках: синей, чёрной, фиолетовой и золотой. Пока пауэрбанк Xiaomi WPB0507S доступен только в Китае по цене 169 юаней (~$23).