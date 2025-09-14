Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите

В январе 2010 года Стив Джобс вышел на сцену во время конференции Apple, неся в руках что-то большое и плоское. Публика в зале затихла в ожидании — после презентации первого iPhone от этого человека в джинсах можно было ожидать чего угодно. Долго ждать не пришлось; Стив вышел на середину сцены и сделал вот так:

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Стив, ты был неправ

Стив, ты нас обманул

Стив, ты боролся не за это

Стив, как ты это сделал?

Причина проста: планшет не делает ровно ничего такого, что не умел бы смартфон.

Планшеты должны умереть?

Из этого вытекает простой тезис: идеальный планшет — дешевый планшет.

размер и качество дисплея — смотреть видео и листать сайты с удовольствием, качество звука из динамиков — громких для ютуба, с качественным стерео для кино, качество фронтальной камеры — видеть лица родных и друзей приятнее на планшете, автономность — порой планшеты сутками и неделями лежат без дела, а потом взял и всё работает.

Прошлый СЕО Apple всегда тяготел к чему-то странному и не особо массовому, благо что рыночные условия 2000-х и 2010-х это позволяли. Вот и первый планшет Apple начала разрабатывать задолго до появления iPhone.Одновременно с развитием Mac и Macbook Джобс лелеял и стремился продвинуть мысль о пост-ПК-эре, когда шумные настольные ящики с мышью и клавиатурой заменит одно маленькое устройство с сенсорным дисплеем, которое лишь изредка нуждается в розетке.Однако Стив оказался неправ: спустя 15 лет с появления первого iPad планшеты выглядят, пожалуй, наиболее искуственно раздутой категорией электроники: они никому не нужны, однако их всё равно покупают. Почему?Едва ли кто-то станет спорить, что первый iPad никуда не годился — с операционной системой от iPhone, еле живым чипом и весом в 680 грамм решать какие-либо серьезные задачи он был неспособен. Для развлечений тоже спорно: гейминг он не тянул, видеоконтент в то время в массовой культуре еще только зарождался, с айпада можно было разве что полистать форумы или почитать книжки.Однако как вау-игрушка это был крайне эффектный девайс, и даже спустя 8 лет с его выхода я как-то приобрел его на вторичке за три копейки и пару недель с удовольствием листал старенькую ламповую iOS с неторопливыми анимациями. Так что 0% осуждения и 100% понимания людям, которые пришли в восторг от этой новинки.Разумеется, то была проба пера и первый блин, а в дальнейшем девайс ожидала эволюция и метаморфоза космических масштабов… Конечно же нет. Видя (или тем более держа в руках) такую классную штуку, как iPad 2010, слушая розовые рассуждения Стива о его большом будущем, очень хотелось так думать! Но с высоты 2025 года становится понятно — катастрофического развития формата планшетов не случилось.Что сегодня представляют собой планшеты? По существу то же, что и в 2010 году — большой смартфон. Джобс обманул нас не намеренно, в первую очередь он обманулся сам: СЕО Apple был уверен, что оба форм-фактора будут развиваться параллельно и станут незаменимы в уникальных для каждого из них задачах.Но вышло иначе. Смартфон превратился в ультимативный мультитул для всего, а компьютер или ноутбук — более продвинутую и обдуманную покупку для всего остального. Людей сначала не смущал малый размер экрана, а потом неудобство использования одной рукой 6,9-дюймового карманника. А где место для планшета? Посередине? Отнюдь. Оно выглядит примерно так:Планшет был и остается смартфоном, который растянули в несколько раз. Как только его пытаются приблизить к компьютеру, он сразу становится хуже компьютера.К примеру, iPad Pro хорош своей 5-миллиметровой толщиной, весом менее полукилограмма и продуманным тач-интерфейсом. Его классно держать одной рукой, на нем приятно смотреть кино и тиктоки, серфить в сети. Но стоит добавить клавиатуру с подставкой, он мгновенно становится толще, тяжелее и неудобнее любого современного ультрабука.Все ограничения его ОС моментально бросаются в глаза; всё кажется усложненным и странным — настолько, что ты невольно думаешь «зачем я это купил?» Но убираем все аксессуары — и айпад снова идеален, он вам нравится визуально и тактильно. Магия Apple!Впрочем, всё то же самое касается и Android-планшетов. Они с таким же успехом заменяют компьютер, как табурет со школьного урока труда — ортопедическое кожаное кресло. Операционная система от Google настолько же неприспособлена к «работе» в самом серьезном смысле этого слова, как и iPadOS.Само собой, большое плоское устройство с сенсорным экраном на всю поверхность изобрела не Apple, однако именно ее планшеты негласно считаются эталоном во всем мире. Слова «планшет» и «айпад» стали фактически синонимами; я сам неоднократно слышал от знакомых выражение «айпад на андроиде».Несмотря на бесполезность планшетов люди вот уже пятнадцать лет всё равно их покупают, пусть и не так активно, как смартфоны. Возможно, это нелогичное поведение отчасти можно объяснить той самой уверенностью Джобса в пост-ПК-эре и его красочными эпитетами, которые наглядно показали слушателям неземное удовольствие от владения планшетом.Наверное, почти каждому пользователю смартфона время от времени приходит в голову шальная мысль: как классно иметь большой, яркий, удобный экран для своих суперважных рутинных дел! Обычно за этой мыслью следует покупка планшета, а спустя 1-2 месяца он либо ложится на полку, либо уходит в распоряжение маленьких, ненасытных до мультиков детей.Так что единственным аргументом для него остается удобство выполнения «смартфонных» задач — но оно спорное, поскольку вместе с большой диагональю вы получаете большие габариты, и компактность в итоге всё равно побеждает.Я и сам регулярно становлюсь жертвой этой сакральной мысли о покупке планшета. И заканчивается она идентично: я покупаю айпад, хожу с ним какое-то время, а потом продаю.Это другая крайность. Если форм-фактор до сих пор существует — значит в нем есть какой-то смысл для потребителя. Но для успешного бизнеса «какой-то смысл» недостаточен, ему нужен стабильно высокий интерес и постоянная мажорная динамика.Именно поэтому вендоры вроде Apple и Samsung всяческими способами пытаются стимулировать продажи высокомаржинальных (дорогих, флагманских) планшетов. Зачастую рисуя потенциальному покупателю нереалистичные сценарии его применения «на все деньги». Но его не обманешь, поэтому продаваться продолжают только доступные модели, а флагманские покупают в основном жертвы рекламы, гики и блогеры.Никаких уникальных задач планшеты не решают, а являются всего лишь «увеличительным стеклом» для задач «смартфонных», поэтому люди в основном не готовы отдавать за них большие деньги — и они совершенно правы.Именно на этой мысли и нужно сфокусироваться производителям. Предоставить покупателю большой выбор классных недорогих и среднебюджетных планшетов. В них неважен самый свежий чип, поддержка компьютерного софта или монструозные аксессуары. Ключевым должно быть:В пределах этих параметров производитель может дать вариативность моделей и цены. А о дорогущих флагманских «таблетках» с ОС от айфона и производительностью настольного ПК стоит либо забыть, либо выпускать их крайне редко — специально для жертв рекламы, гиков и блогеров.