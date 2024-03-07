Стив Джобс наговорил по телефону на 200 долларов, а сейчас этот чек продают за баснословные деньги

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Аукционный дом RR Auction выставил на торги очередной уникальный лот — чек с подписью Стива Джобса за телефонный счёт Apple.Чек, подписанный соучредителем Apple, датирован 8 июля 1976 года. Сумма за звонки составила $201,41, что на тот период является просто нереально огромной. Получателем выступает Pacific Telephone. В документе указаны реквизиты счета Apple Computer Company и первый официальный адрес компании в Пало-Альто, штат Калифорния.По данным RR Auction, лот находится в «очень хорошем состоянии», он инкапсулирован и оценен экспертами как «GEM MT 10» (отличный коллекционный предмет).Торги продлятся до 21 марта, но уже сейчас коллекционеры предлагают за лот более $15 000.