Стив Джобс предсказал будущее компьютеров еще в молодости



В сети появилась видеозапись, на которой молодой Стив Джобс рассуждает о будущем индустрии электроники. Видео датируется 1983 годом, а самому Стиву на нем 28 лет.



Согласно MacRumors, запись появилась в «Архиве Стива Джобса», который запустили в 2022 году Лорен Пауэлл Джобс, Тим Кук и Джони Айв. В нем собраны фото, видео, цитаты, электронные письма Джобса, а также раздаются стипендии его последователям. Новый видеоролик демонстрирует то, каким видел Стив будущее компьютерной индустрии.







В начале 1980-х автомобилям уделялось гораздо больше внимания, чем компьютерам, и Джобс считал это ошибкой. Он был уверен, что в 1986 году продажи ПК превысят продажи авто, а в следующие 10 лет люди будут проводить за компьютером гораздо больше времени, чем в машине — в то время такие заявления казались абсурдом.



Стив видел неизбежность популяризации персональных компьютеров, поэтому он обратился к дизайнерам из числа слушателей и побудил их отнестить серьезно к вопросу проектирования ПК. По его мнению, эта категория товаров должна была стать всепроникающей и производиться в огромных объемах, так что внешний вид девайсов был важен.



Наконец, Джобс описал свое виденье возможностей компьютеров будущего. Он описал их как устройства, которые выполняют бытовые ежедневные задачи, и в качестве примера привел процесс покупки цветов не выходя из дома — быстрый, как щелчок пальцами.