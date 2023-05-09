Стив Возняк раскрыл оборотную сторону нейросетей. Он всерьез напуган

Соучредитель Apple Стив Возняк поделился своим мнением относительно развития нейросетей. Об этом пишет Phone Arena.
Согласно источнику, Возняк дал интервью американским журналистам и, среди прочего, высказался на тему популярности нейросетей. Он уверен, что технологии сейчас опережают время и человечеству стоит немного притормозить работу над ИИ.
«ИИ настолько умен, что открыт для плохих парней, для тех, кто хочет обмануть вас в том, кто они», — Стив Возняк.
Соучредитель Apple поделился, что крайне встревожен перспективами и возможностями современных нейросетей для мошенников и других малоприятных людей. Он считает, что ИИ никогда не сможет заменить людей в профессиях, поскольку не имеет эмоций, но при этом вреда способен нанести немало. Например, нейросеть может сделать социальный инженеринг еще более убедительным.
Чтобы предотвратить такие злоупотребления, Возняк предлагает обязать всех и каждого помечать материалы, созданные нейросетями — будь это текст, изображение или видеоролик. «Человек должен взять на себя ответственность за то, что генерирует искусственный интеллект», — уверен он.
Среди прочего, Стив подчеркнул, что специальные органы регулирования должны привлекать к ответственности крупные технологические фирмы, которые «чувствуют, что у них развязаны руки». Никаких конкретных наименований Возняк не назвал.
Любопытно, что СЕО Apple Тим Кук разделяет сдержанное отношение Возняка к нейросетям. Чуть ранее он публично заявил, что Apple не собирается сломя голову интегрировать ИИ во все свои продукты, а будет подходить к этой теме крайне продуманно.