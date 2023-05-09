Стив Возняк раскрыл оборотную сторону нейросетей. Он всерьез напуган



Соучредитель Apple Стив Возняк поделился своим мнением относительно развития нейросетей. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, Возняк дал интервью американским журналистам и, среди прочего, высказался на тему популярности нейросетей. Он уверен, что технологии сейчас опережают время и человечеству стоит немного притормозить работу над ИИ.





«ИИ настолько умен, что открыт для плохих парней, для тех, кто хочет обмануть вас в том, кто они», — Стив Возняк.