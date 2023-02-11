Стив Возняк: я доверился Илону Маску, а он обокрал меня

Александр



Сооснователь Apple Стив Возняк дал интервью изданию The Street и рассказал о своём отношении к Илону Маску, главе Tesla, SpaceX, а с недавних пор ещё и Twitter.

Возняк сравнил Маска со Стивом Джобсом — по его словам, они оба из той категории людей, которые через общение и убеждение стремятся к тому, чтобы стать лидерами культа. Многие следуют за такими людьми, что бы они ни говорили, а сам он не такой и предпочитает быть более честным.

Возняк признался, что и сам в какой-то момент доверился Маску, переоценив его возможности. Поддавшись на обещания, в 2016 году он приобрёл автомобиль Tesla и потратил на его модернизацию приличную сумму. Он докупил лидары и камеры в надежде на то, что у Tesla появится система автопилотирования, но это не произошло ни к обещанному сроку, ни по прошествии ещё пяти лет.

Он считает, что Маск обманул его и по сути украл у него и его семьи деньги, вынудив заплатить за выдуманную функцию, которая так и не появилась в реальности.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Илон Маск: мы начнем чипировать людей через 6 месяцев
Илон Маск раскрыл стыдную тайну Twitter. Что теперь будет?
Илон Маск обманул всех — он начал репрессии в Twitter

Рекомендации

Рекомендации

Распродажа 11.11 едва закончилась, как AliExpress взвинтил цены для России. Всё очень подорожало
Как узнать состояние и износ аккумулятора на Android-смартфоне
Apple запускает новый тип обновлений iOS
Когда ваш смартфон Samsung получит OneUI 5.0 и Android 13? Вот полный график

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

st00p1dm0nkey
+3948
st00p1dm0nkey
Как так….
час назад в 15:39
#