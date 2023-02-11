Стив Возняк: я доверился Илону Маску, а он обокрал меня





Сооснователь Apple Стив Возняк дал интервью изданию The Street и рассказал о своём отношении к Илону Маску, главе Tesla, SpaceX, а с недавних пор ещё и Twitter.



Возняк сравнил Маска со Стивом Джобсом — по его словам, они оба из той категории людей, которые через общение и убеждение стремятся к тому, чтобы стать лидерами культа. Многие следуют за такими людьми, что бы они ни говорили, а сам он не такой и предпочитает быть более честным.



Возняк признался, что и сам в какой-то момент доверился Маску, переоценив его возможности. Поддавшись на обещания, в 2016 году он приобрёл автомобиль Tesla и потратил на его модернизацию приличную сумму. Он докупил лидары и камеры в надежде на то, что у Tesla появится система автопилотирования, но это не произошло ни к обещанному сроку, ни по прошествии ещё пяти лет.



Он считает, что Маск обманул его и по сути украл у него и его семьи деньги, вынудив заплатить за выдуманную функцию, которая так и не появилась в реальности.

