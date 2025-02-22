Стива Джобса хотят отчеканить на монете номиналом 1 доллар







Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил властям США отчеканить основателя Apple Стива Джобса на Американской инновационной монете номиналом $1. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил властям США отчеканить основателя Apple Стива Джобса на Американской инновационной монете номиналом $1. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Согласно американскому законодательству, каждый штат может создать уникальную монету, отмечающую инновации или новатора из своего региона в рамках Программы инновационных монет, запущенной в 2018 году. Чеканит такие монеты, как правило, Монетный двор США.Ньюсом сказал, что Стив Джобс «воплощает уникальный бренд инноваций, на котором функционирует Калифорния». При этом наследие Джобса охватывает множество отраслей и продуктов. Помимо Apple, он был соучредителем и генеральным директором Pixar Animation Studios, создавшей первый в мире полностью компьютерно-анимированный фильм: «История игрушек».Пока дизайн представлен ​​Консультативному комитету по чеканке монет граждан, который передаст рекомендации министру финансов для окончательного утверждения. Ожидается, что монета будет выпущена в 2026 году.