Стива Джобса хотят отчеканить на монете номиналом 1 доллар

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил властям США отчеканить основателя Apple Стива Джобса на Американской инновационной монете номиналом $1.

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Согласно американскому законодательству, каждый штат может создать уникальную монету, отмечающую инновации или новатора из своего региона в рамках Программы инновационных монет, запущенной в 2018 году. Чеканит такие монеты, как правило, Монетный двор США.

Ньюсом сказал, что Стив Джобс «воплощает уникальный бренд инноваций, на котором функционирует Калифорния». При этом наследие Джобса охватывает множество отраслей и продуктов. Помимо Apple, он был соучредителем и генеральным директором Pixar Animation Studios, создавшей первый в мире полностью компьютерно-анимированный фильм: «История игрушек».

Пока дизайн представлен ​​Консультативному комитету по чеканке монет граждан, который передаст рекомендации министру финансов для окончательного утверждения. Ожидается, что монета будет выпущена в 2026 году.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4527
Gabriel
Чего 1$ то ?
Пусть печатают на 10$ или 20$ самые популярные номиналы в США.
Вчера в 17:39
#
+206
antonchik55
Shut up and take my money!

Куплю все номиналы по 1шт
Вчера в 18:50
#
+3
MARTIN_lUMET
Не дорого оценили гения
Вчера в 22:08
#
+266
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609 MARTIN_lUMET
Смотря, как посмотреть. Однодолларова монетка-то более ходовая, чем с более высоким номиналом. Отсюда и тираж выше и популярность 🙂
Вчера в 22:32
#

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