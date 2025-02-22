Стива Джобса хотят отчеканить на монете номиналом 1 доллар

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предложил властям США отчеканить основателя Apple Стива Джобса на Американской инновационной монете номиналом $1.
Ньюсом сказал, что Стив Джобс «воплощает уникальный бренд инноваций, на котором функционирует Калифорния». При этом наследие Джобса охватывает множество отраслей и продуктов. Помимо Apple, он был соучредителем и генеральным директором Pixar Animation Studios, создавшей первый в мире полностью компьютерно-анимированный фильм: «История игрушек».
Пока дизайн представлен Консультативному комитету по чеканке монет граждан, который передаст рекомендации министру финансов для окончательного утверждения. Ожидается, что монета будет выпущена в 2026 году.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides