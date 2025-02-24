Стиву Джобсу было бы 70 лет. С юбилеем, легенда!





24 февраля 1955 года в Сан-Франциско в семье беженца из Сирии и эмигрантки из Германии родился Стивен Пол Джобс, которого весь мир знает под более простым именем — Стив Джобс. Он основал компании Apple и NeXT, которые оказали большое влияние на миллиарды людей по всему миру. 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско в семье беженца из Сирии и эмигрантки из Германии родился Стивен Пол Джобс, которого весь мир знает под более простым именем — Стив Джобс. Он основал компании Apple и NeXT, которые оказали большое влияние на миллиарды людей по всему миру. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Стив вырос в семье приёмных родителей Клары Агопян и Пола Джобса, которых считал родными. «Они мои настоящие родители на 100%», — говорил он. Биологические родители долгое время не знали о местонахождении сына, Стив встретился со своей матерью только в 31 год. Приёмная мать научила Стива читать до того, как он пошёл в школу. Стив был проблемным учеником, учителя считали его проказником, а одноклассники «ботаником». Из четвёртого класса по результатам экзаменов он был переведён сразу в шестой.В конце 60-х Джобс сдружился со Стивом Возняком, который был старше его на пять лет. Они увлекались музыкой и устраивали в школе музыкально-световые шоу. Спустя пару лет они решились на рискованное дело и разработали фрикерское устройство, которое имитировало набор телефона в тональном режиме и позволяло бесплатно звонить в любую страну. Себестоимость устройства была 40 долларов, а ребята продавали его за 150, что стало их первым полноценным заработком, хотя они, конечно же, мечтали о гораздо большем. В конце 1976 года они собрали компьютер и зарегистрировали компанию Apple Computer, которая изначально базировалась в доме Джобсов на улице Крист-драйв в Лос-Альтосе (город в округе Санта-Клара штата Калифорния, США).Почти каждый продукт Apple при Джобсе творил историю, но несмотря на это внутри компании нашлись инвесторы, которые были недовольны его взглядами. В 1985 году Джобс, занимавший должность гендиректора и председателя совета директоров, перестал ходить на работу. Убедившись, что никто не замечает его отсутствия, он уволился и организовал компанию NeXT, которая стала выпускать компьютеры.В 1996 году Apple купила стартап Джобса, а на следующий год вернула его в штат на должность генерального директора. Под руководством Джобса Apple выпустила обновлённые модели компьютеров, а также плеер iPod и запустила интернет-магазин iTunes, который произвёл настоящую революцию на музыкальном рынке.В 2007 году в продаже появилась первая модель iPhone, а в 2010 планшет iPad — продукты, которые до сих пор сохраняют лидерство на своих рынках.В июне 2011 года Джобс представил iOS 5 и облачный сервис iCloud — последние продукты, которые разрабатывались при его непосредственном участии. В августе он уволился из-за плохого состояния здоровья и сосредоточился на лечении, в основном прибегая к нетрадиционной медицине.5 октября 2011 года после восьми лет борьбы с болезнью Джобс умер от рака поджелудочной железы. Ему было всего 56 лет.