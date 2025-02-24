Стиву Джобсу было бы 70 лет. С юбилеем, легенда!

Александр
Стив Джобс

24 февраля 1955 года в Сан-Франциско в семье беженца из Сирии и эмигрантки из Германии родился Стивен Пол Джобс, которого весь мир знает под более простым именем — Стив Джобс. Он основал компании Apple и NeXT, которые оказали большое влияние на миллиарды людей по всему миру.

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Стив вырос в семье приёмных родителей Клары Агопян и Пола Джобса, которых считал родными. «Они мои настоящие родители на 100%», — говорил он. Биологические родители долгое время не знали о местонахождении сына, Стив встретился со своей матерью только в 31 год. Приёмная мать научила Стива читать до того, как он пошёл в школу. Стив был проблемным учеником, учителя считали его проказником, а одноклассники «ботаником». Из четвёртого класса по результатам экзаменов он был переведён сразу в шестой.

В конце 60-х Джобс сдружился со Стивом Возняком, который был старше его на пять лет. Они увлекались музыкой и устраивали в школе музыкально-световые шоу. Спустя пару лет они решились на рискованное дело и разработали фрикерское устройство, которое имитировало набор телефона в тональном режиме и позволяло бесплатно звонить в любую страну. Себестоимость устройства была 40 долларов, а ребята продавали его за 150, что стало их первым полноценным заработком, хотя они, конечно же, мечтали о гораздо большем. В конце 1976 года они собрали компьютер и зарегистрировали компанию Apple Computer, которая изначально базировалась в доме Джобсов на улице Крист-драйв в Лос-Альтосе (город в округе Санта-Клара штата Калифорния, США).

Apple

Почти каждый продукт Apple при Джобсе творил историю, но несмотря на это внутри компании нашлись инвесторы, которые были недовольны его взглядами. В 1985 году Джобс, занимавший должность гендиректора и председателя совета директоров, перестал ходить на работу. Убедившись, что никто не замечает его отсутствия, он уволился и организовал компанию NeXT, которая стала выпускать компьютеры.



В 1996 году Apple купила стартап Джобса, а на следующий год вернула его в штат на должность генерального директора. Под руководством Джобса Apple выпустила обновлённые модели компьютеров, а также плеер iPod и запустила интернет-магазин iTunes, который произвёл настоящую революцию на музыкальном рынке.



В 2007 году в продаже появилась первая модель iPhone, а в 2010 планшет iPad — продукты, которые до сих пор сохраняют лидерство на своих рынках.



В июне 2011 года Джобс представил iOS 5 и облачный сервис iCloud — последние продукты, которые разрабатывались при его непосредственном участии. В августе он уволился из-за плохого состояния здоровья и сосредоточился на лечении, в основном прибегая к нетрадиционной медицине.

5 октября 2011 года после восьми лет борьбы с болезнью Джобс умер от рака поджелудочной железы. Ему было всего 56 лет.

Стив Джобс
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Cсылки по теме:
«Я все еще люблю Стива Джобса». Правила жизни Тима Кука
Тим Кук о HomePod, дополненной реальности, Стиве Джобсе и Дональде Трампе
Как Apple стала самой инновационной компанией в мире. Большое интервью Тима Кука
Apple разрабатывала VR-продукт в 90-х годах
Идея Apple Watch возникла в ходе борьбы Стива Джобса с раком

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Комментарии

Yuri Konst
+37
Yuri Konst
Такое чувство, что это пост у вас каждый год одинаковый, только заголовок меняется. И фотки в нём каждый год одни и те же.
Сегодня в 15:39
#
+383
ubivec78
устройство всё же было не хакерское, а фрикерское)) хакеры- это про компьютеры, а про телефоны- фрикеры)) ну по крайней мере в 90-2000- нас так звали)))
Сегодня в 16:00
#
kardigan
+3919
kardigan
Ага. А Владимиру Ильичу Ленину было бы 155
Сегодня в 16:02
#
kardigan
+3919
kardigan kardigan

Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года. Если бы он дожил до 2025 года, то в 2025 году ему исполнилось бы 146 лет однако Эйнштейн скончался 18 апреля 1955 года в возрасте 76 лет. ) ключевое слово Однако… Если бы, да кабы
Сегодня в 16:08
#

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