Стоимость поездок на такси резко упадет благодаря новому закону РФ



Фото: Unsplash



Российские ведомства прорабатывают возможность законодательного регулирования цен на такси. Об этом пишет «Коммерсантъ». Российские ведомства прорабатывают возможность законодательного регулирования цен на такси. Об этом пишет «Коммерсантъ». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, проектом занимаются Минтранс и ФАС. Они разрабатывают законопроект, который закрепит предельный размер повышающего коэффициента при формировании тарифов такси в периоды неблагоприятных погодных условий и чрезвычайных ситуаций. Минтранс отмечает, что на рынке агрегаторов доминирует ООО «Яндекс Такси» (оператор Яндекс.Go, Uber, «Везет»), который использует повышающий коэффициент, умножаемый на базовую стоимость поездки. В некоторых регионах он может достигать трех и более раз.ФАС понимает, что применение таких коэффициентов призвано балансировать спрос и предложение, однако на практике может существенно увеличивать цену конкретных поездок. Поэтому ведомства считают целесообразным найти возможность регулирования особенностей установления и размера коэффициента.