Стоимость поездок на такси резко упадет благодаря новому закону РФ

Олег

Фото: Unsplash 

Российские ведомства прорабатывают возможность законодательного регулирования цен на такси. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, проектом занимаются Минтранс и ФАС. Они разрабатывают законопроект, который закрепит предельный размер повышающего коэффициента при формировании тарифов такси в периоды неблагоприятных погодных условий и чрезвычайных ситуаций. Минтранс отмечает, что на рынке агрегаторов доминирует ООО «Яндекс Такси» (оператор Яндекс.Go, Uber, «Везет»), который использует повышающий коэффициент, умножаемый на базовую стоимость поездки. В некоторых регионах он может достигать трех и более раз. 

ФАС понимает, что применение таких коэффициентов призвано балансировать спрос и предложение, однако на практике может существенно увеличивать цену конкретных поездок. Поэтому ведомства считают целесообразным найти возможность регулирования особенностей установления и размера коэффициента. 
1
Коммерсантъ
Комментарии

+66
myname32
что-то вериться с трудом
Сегодня в 10:52
#
Yuri Konst
+1
Yuri Konst
Упадёт во влажных мечтах если только)
Сегодня в 12:13
#
kardigan
+4368
kardigan Yuri Konst
Не. Влажные мечты только дорожают, но никак не дешевеют!
час назад в 15:02
#