Стоит ли брать iPhone в России в 2025 году? Что с гарантией, ценами, App Store и бесконтактной оплатой

Скоро стукнет три года с момента ухода Apple из России. За это время российский рынок успел пройти несколько этапов принятия этого факта и адаптации к нему. Однако далеко не все проблемы решены на текущий момент — покупка айфона в России в 2025 году всё еще сопряжена с некоторыми компромиссами.
Цены и гарантияБлагодаря тому, что в России очень много желающих привезти и продать iPhone из-за рубежа, и еще больше желающих его купить, нам удалось избежать «конских» цен на «яблоки». Даже после прекращения официальных поставок от Apple в нашу страну, айфоны, айпады, макбуки и прочие девайсы бренда стабильно продолжают попадать на буквальные и виртуальные прилавки продавцов электроники всех уровней.
До 2022 года существовало, по сути, два способа купить новый iPhone: у ритейлеров за фиксированную цену либо у «серовозов» чуть дешевле. Почти во всех случаях мы получали примерно одинаковые гарантийные условия от самой Apple. Сегодня алгоритм немного изменился и гарантия уже не та. Но она есть.
Дороже всего Apple стоит у сетевых офлайн-ритейлеров. Там к ценнику по курсу валют добавляется маржа магазина, таможенные пошлины, стоимость доставки, налоги, зарплаты сотрудникам, аренда площадей и так далее. При этом вы получаете, пожалуй, самую удобную гарантийную систему: устройство можно сдать в течение двух лет в любом магазине сети по всей стране, и ремонтироваться оно будет не на коленке, а в солидных сервисах.
Если хочется сэкономить, то чем ниже цена — тем меньше ваши шансы получить постпродажное обслуживание. Есть менее масштабные, но всё же солидные онлайн-магазины; там ценники чуть пониже «экс-официалов», и в случае ЧП есть возможность починиться. Далее спускаемся по нисходящей и в самом низу рыночной лестницы находим частников и мелких ИП на «Авито» и маркетплейсах — у них самый привлекательный прайс и околонулевые гарантии. Иными словами, купил и забыл дорогу обратно. Зато дешево.
Сама по себе гарантия (там, где она есть) обеспечит вам ремонт бракованного устройства с использованием самых разных запчастей — от оригинальных «снятиков» до кустарного Китая в мятом пакетике. Всё зависит от уровня продавца. Получить новое устройство взамен сломанного в России сегодня гораздо сложнее, чем раньше. Впрочем, переживать об этом не стоит: техника Apple всё же достаточно качественная и ломается не очень-то часто.
Приложения, банки и App Store
Все знают, что Apple удалила из своего магазина приложения многих российских банков — из системообразующих там остался только «Райффайзен» на правах зарубежной «дочки». Однако не все в курсе, что это не конец; приложения всё еще можно установить на iPhone и они полноценно работают. Разумеется, не так просто, как раньше.
К сожалению, какого-то единого алгоритма возврата на iOS отечественные банки так и не выработали. Поэтому клиенту приходится ориентироваться по ситуации. Одни банки предлагают пользоваться только веб-приложением, и работают такие решения вполне сносно по сравнению с обычой утилитой. Другие регулярно выкладывают в App Store приложения-дублеры и рассылают клиентам ссылку, чтобы те успели скачать их до удаления. Третьи предлагают установку приложений напрямую в своих отделениях или с помощью курьеров на дому. Четвертые комбинируют сразу несколько перечисленных методов или придумывают свои.
В сухом остатке можно сказать следующее: без онлайн-банкинга на своем новом iPhone в 2025 году вы точно не останетесь. Да, процедура не так проста, как установка из App Store, но и делать это нужно всего один раз при первой настройке. Можно возмущаться в стиле «почему я должен», а можно сделать и забыть. Это целиком и полностью ваш выбор.
Оплата айфоном в магазинах
В этой области тоже не случилось какого-то единого механизма или способа. Разные финансовые организации пошли своими путями и наплодили километр приложений, сервисов и способов. Поскольку фишкой Apple Pay была философия «всё в одном», тот само по себе обилие разных оплат рождает одно большое унылое неудобство.
Оплачивать покупки в офлайн-точках с айфона сегодня можно, к примеру, с помощью QR-кода в приложении вашего банка. Каждый банк делает свой код, но если вы в основном платите с одного из них, то привыкнуть можно. Есть приложение «СБПэй», оно позволяет привязать счета разных банков и оплачивать тем же методом с быстрым переключением. Главный недостаток QR-платежей — отсутствие кэшбэка, и он серьезно тормозит распространение такого метода.
Прямо сейчас несколько отечественных банков разрабатывают систему NFC-платежей, которая должна работать с iPhone. Разработчики хотят сделать так, чтобы айфон не передавал данные карты по NFC (эта возможность заблокирована Apple), а получал информацию о выставленном счете от терминала по тому же NFC. Обещают раскатить по стране в течение 2025 года. Насколько это удобно и юзабельно — посмотрим.
Еще есть платежные стикеры, которые наклеиваются на корпус айфона. Неплохой выход для тех, кто всегда платит одной картой. Разумеется, остается старый-добрый метод — носить с собой карты и прикладывать их к терминалу. Лично я остановился именно на нём.
Подытожим. Бесконтактные платежи — пожалуй, единственный запрет Apple, который до сих пор не удалось ни обойти, ни адекватно адаптировать. Покупая iPhone в 2025 году будьте готовы мириться с этим фактом.
А что на вторичке?
Техника Apple всегда отличалась хорошей ликвидностью при повторной продаже и долго держалась в цене, а сейчас — и подавно. Айфоны (и другие девайсы бренда) дешевеют очень медленно, и главная причина тому — слабый рубль, а точнее искаженные представления о нём частных продавцов.
Старые айфоны порой бьют ценовые рекорды: люди продают iPhone 14 Pro / Pro Max за 55-75 тысяч рублей, iPhone 13 никак не упадет ниже 30-35 тысяч и так далее. Подешевели лишь модели пятилетней давности, поскольку у них подходит крайний срок программной поддержки.
Цены на вторичке сейчас настолько высоки, что в некоторых случаях получается выгоднее купить айфон запечатанным у «серовоза» по объявлению, чем ту же модель с рук у обычного пользователя. За более-менее вменяемый прайс продаются лишь устройства после ремонта или со скрытыми дефектами.
Если вас интересует, можно ли в 2025 году зацепить классный айфон занедорого на вторичном рынке, то ответ скорее отрицательный. Если вы переживаете, сохранит ли купленный вами девайс свою цену в перспективе 2-3 лет — совершенно неясно.
Другие нюансы
На русском языке на работает Apple Intelligence в iOS 18, но включить его в России всё равно можно, если очень хочется.
В остальном работа iOS и iPhone в России не ограничена и не нарушена. Обновления приходят одновременно со всем миром, никаких региональных блокировок или запретов не наблюдается. Обо всех возможных неудобствах вы будете знать еще до покупки iPhone.
Так стоит ли покупать айфон в России сейчас?Если вы давно хотели попробовать iOS, но напуганы слухами и вбросами о бесполезности iPhone для российского пользователя — смело берите, все компромиссы описаны в статье и с ними можно жить. Не стоит думать, что владельцам Android-смартфонов живется намного легче — в противоположном лагере свои заморочки.
Любопытно, что оплатить подписку или купить приложение сейчас могут только владельцы устройства Apple. Компания до сих пор принимает рубли в App Store, при этом в Google Play полностью отключена оплата для россиян.
Брать айфон или нет в 2025 — исключительно ваш выбор. Проанализируйте нюансы, которые здесь описаны, и принимайте решение. Лично мне с 2022 года ничто не мешает продолжать пользоваться iPhone, и переходить на другую ОС я точно не планирую.
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