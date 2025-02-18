Стоит ли брать iPhone в России в 2025 году? Что с гарантией, ценами, App Store и бесконтактной оплатой





Скоро стукнет три года с момента ухода Apple из России. За это время российский рынок успел пройти несколько этапов принятия этого факта и адаптации к нему. Однако далеко не все проблемы решены на текущий момент — покупка айфона в России в 2025 году всё еще сопряжена с некоторыми компромиссами.

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