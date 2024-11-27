Стоит ли обновлять iPhone до iOS 18? Новые фишки, скорость работы, автономность и проблемы — что нужно знать



Фото: Apple



Компания Apple славится долгими обновлениями своих девайсов — смартфонов, планшетов и ноутбуков. Хотя некоторые Android-вендоры уже догоняют или даже перегоняют «яблочную» компанию по этому параметру (например, Google и Samsung), пользователи всё еще нередко выбирают именно iPhone ради долгих обновлений iOS.

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