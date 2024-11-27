Стоит ли обновлять iPhone до iOS 18? Новые фишки, скорость работы, автономность и проблемы — что нужно знать

Фото: Apple
Компания Apple славится долгими обновлениями своих девайсов — смартфонов, планшетов и ноутбуков. Хотя некоторые Android-вендоры уже догоняют или даже перегоняют «яблочную» компанию по этому параметру (например, Google и Samsung), пользователи всё еще нередко выбирают именно iPhone ради долгих обновлений iOS.
Опасения не беспочвенны: в последние годы у Apple нередко бывают проблемы с ПО сразу после его выхода, и самые частые жалобы — на автономность и баги. Как обстоит дело с iOS 18 спустя два месяца после релиза? Стоит ли ставить, какие проблемы остались, как работают старые смартфоны, что с батарейкой — всё это обсудим ниже.
Какие проблемы у iOS 18?
Сразу после старта в сентябре пользователи жаловались на насколько проблем «восемнашки». Например, айфоны традиционно начинали расходовать больше заряда, чем раньше. Еще многим не понравилось полностью переделанное приложение «Фото». Также были фантомные фризы в системе и проблемы с сенсором на свежих моделях.
Прямо сейчас ничего из вышеперечисленных багов и недостатков в iOS 18 не наблюдается. Повышенный расход заряда аккумулятора Apple пофиксила в самом начале, причём у многих пользователей проблема таковой не являлась — просто смартфоны какое-то время адаптировались к свежему ПО. Также были устранены многие мелкие баги, в том числе глюки сенсорного экрана на iPhone 15 Pro.
Что касается «Фото», то Apple частично пошла на уступки пользователям и в некоторых аспектах вернула приложение к привычному виду. Появилось больше настроек, которые дают возможность кастомизировать утилиту под свои нужды. Однако в целом структура «Фото» не изменилась: из приложения навсегда пропала папка «Недавнее», а на смену ей пришла единая лента изображений. Главный её недостаток: картинки сортируются не по дате изменения/сохранения, а по дате создания. К этому придется привыкать.
Что с автономностью
Проблемы с ускоренной разрядкой айфонов наблюдались в самые первые дни после запуска iOS 18. Представители Apple уже разъясняли этот момент: после установки большого обновления ПО iPhone в течение нескольких дней адаптируется и индексирует файловую систему — именно это является основной причиной ускоренной разрядки. Спустя 2-4 дня всё приходит в норму, но пользователи с обостренным «плацебо» могут этого не заметить и продолжать думать, что смартфон умирает на глазах.
В некоторых случаях после перехода с iOS 17 на iOS 18 в разделе состояния аккумулятора резко просела емкость батареи. Кто-то может решить, что таким образом Apple убивает аккумуляторы обновлениями, чтобы подтолкнуть людей к покупке нового айфона. Однако это не более чем теория заговора.
Сейчас Apple больше зарабатывает на сервисах и продажах цифровых продуктов, поэтому стремится обновлять даже старые айфоны подольше. На самом деле реальная емкость аккумулятора после обновления на iOS 18 никак не меняется — она просто заново индексируется и отображаемая цифра приходит в соответствие с реальностью. Емкость батареи всегда падает постепенно, но в настройках iOS этот показатель может зависнуть на несколько месяцев, особенно если вы редко обновляете айфон.
Как iOS 18 работает на старых смартфонах
Среди владельцев техники Apple бытует мнение, что с каждой следующей версией iOS айфон, айпад или макбук начинает работать медленнее, поэтому не стоит обновлять его больше 1-2 раз. Этот миф неоднократно развеивался прямым сравнением разных версий iOS на одном устройстве. Однако крупица истины в таком мнении всё же есть.
Дело в том, что каждая следующая iOS содержит в себе новые функции, алгоритмы обработки контента и визуальные дополнения (например, свежие плавные анимации). Всё это утяжеляет систему и она действительно может работать немного медленнее, чем предыдущие — но зависимость совсем не прямая. В конечном итоге скорость работы именно вашего айфона зависит от множества факторов: модель iPhone и поколение его чипа, разрешение экрана, количество установленных приложений, количество фоновых приложений, остаток свободного места на накопителе, здоровье аккумулятора и так далее.
Если говорить кратко, то в среднем iOS 18 работает примерно так же, как iOS 17. Я сам проверял это на iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max. Можно с уверенностью сказать, что даже на iPhone XR вы не увидите разницу в скорости работы в 95% случае. При этом получите новые приятные фичи и самые свежие патчи безопасности, например вот такой, защищающий от взлома.
Что нового в iOS 18
Чеклист обновления довольно длинный, но не все функции вы заметите или будете использовать ежедневно, а часть нововведений вовсе не работает в России. Например, на ближайшее время можно забыть об Apple Intelligence, который включает в себя инструменты для работы с текстом, нейросетевую Siri, генератор изображений и так далее.
Вот самые заметные и полезные нововведения iOS 18 для пользователей в России:
- Кастомизация рабочего стола: увеличение иконок, отключение подписей под ними, изменение цвета всех иконок на любой другой, размещение иконок и виджетов без привязки друг к другу в любом месте экрана.
- Кастомизация Центра управления: несколько страниц с кнопками, возможность отдельно вынести кнопки из блока связи, добавление своих кнопок, удаление штатных кнопок и блоков, сортировка кнопок и блоков в любой желаемой последовательности, новая кнопка выключения устройства.
- Кастомизация экрана блокировки: замена штатных «Камеры» и «Фонарика» на любые другие, запуск приложений с кнопок локскрина.
- Настройки iOS: пункты пересортированы по степени востребованности, настройки сторонних приложений собраны в один раздел, прокачан поиск по настройкам.
- Новый режим для предотвращения укачивания, когда человек пользуется iPhone в движущемся транспорте.
- Увеличенный размер эмодзи в панели выбора эмодзи — смайлики проще разглядеть и найти нужный.
Можно ли откатиться с iOS 18 на iOS 17
Прямо сейчас такая возможность остается, хоть и не без нюансов. Apple всё еще выдает электронную подпись для некоторых сборок iOS 17.6 beta и iOS 17.7.1, но может прекратить делать это в любой момент. Даже сейчас откат доступен не всем. Если вы хотите попробовать iOS 18, но при этом иметь возможность вернуться на iOS 17, то лучше не затягивать с этим. Самая свежая iOS 17.7.1 вышла около недели назад и сейчас подписывается не для всех моделей iPhone.
Чтобы откатиться с iOS 18 на iOS 17, воспользуйтесь нашим подробным гайдом, который публиковался ранее. Он всё еще актуален с поправкой на версии.
Как установить iOS 18
Есть всего два способа, как обновиться на iOS 18 — через облако или через компьютер.
Установка апдейта с помощью ПК / Mac долгое время считалась более «правильной», поскольку при этой процедуре скачивается вся прошивка целиком (12-14 Гб) и заменяет собой все системные файлы на iPhone или iPad. Практика показывает, что сегодня этот метод не имеет реальных преимуществ перед облачной установкой. Однако если хотите, можете обновиться именно так. Для этого подключите iPhone / iPad к компьютеру с помощью оригинального кабеля, запустите на десктопе iTunes / Finder и выберите «Обновление iOS». Ваши личные файлы и данные затронуты не будут.
Второй — самый распространенный и оптимальный способ — установки iOS 18 это облачное обновление без участия ПК. Смартфон или планшет загружает с сервера Apple не всю прошивку целиком, а лишь ту часть, которая отличается от предыдущей, и устанавливается поверх прошлой iOS. Чтобы обновиться, откройте «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и нажмите кнопку «Загрузить и установить». После ввода пароля смартфон сам найдет, скачает и установит апдейт, от вас никаких действий больше не требуется.
Один совет: перед обновлением любым способом убедитесь, что помните верный пароль от вашего Аккаунта Apple (или Apple ID). После установки больших апдейтов его зачастую нужно ввести. А лучше ознакомьтесь с нашим подробным гайдом по установке iOS 18 в России.
Выводы
Если вы задавались вопросом, обновлять ли айфон до iOS 18, то наш ответ — скорее да, чем нет. Новая прошивка не несет в себе никаких критических багов или ошибок, но при этом содержит ряд очень удобных или даже необходимых опций и настроек. Более того, смартфон станет еще безопаснее. А еще обеспечится его наилучшая совместимость со сторонними приложениями.