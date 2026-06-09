Стоит ли обновляться до бета-версии iOS 27 в России?
Вчера Apple выпустила первую бета-версию обновленной iOS 27. Мы успели протестировать прошивку и проверить работу популярных популярных приложений и мессенджеров.
В отличие от прошлогодней стартовой «бетки», iOS 27 может создать для пользователей из России ряд неудобств. В основном это касается банковских приложений: новые версии «Сбера» и «Т-Банка» не работают, старые — функционируют. Также иногда возникают проблемы с отображением клавиатуры Telegram. Сбоев с VK и мессенджером MAX, а также порталом «Госуслуг», и «Мой Налог» не замечено.
Если вы не готовы мириться с подобными нюансами, то стоит дождаться более стабильного обновления.
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