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Стоит ли обновляться до бета-версии iOS 27 в России?

Артем


Вчера Apple выпустила первую бета-версию обновленной iOS 27. Мы успели протестировать прошивку и проверить работу популярных популярных приложений и мессенджеров.

В отличие от прошлогодней стартовой «бетки», iOS 27 может создать для пользователей из России ряд неудобств. В основном это касается банковских приложений: новые версии «Сбера» и «Т-Банка» не работают, старые — функционируют. Также иногда возникают проблемы с отображением клавиатуры Telegram. Сбоев с VK и мессенджером MAX, а также порталом «Госуслуг», и «Мой Налог» не замечено.

Если вы не готовы мириться с подобными нюансами, то стоит дождаться более стабильного обновления.
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Комментарии (2)

banditos
+165
banditos
Всё работает;)
2 часа назад в 09:50
#
+18
aleksandrovich banditos
Естественно на english все будет работать ))
3 минуты назад
#

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