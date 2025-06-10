Стоит ли обновляться на бета-версию iOS 26 в России?

Вчера Apple выпустила первую бета-версию обновленной iOS 26. Мы успели протестировать прошивку и проверить работу популярных популярных приложений и мессенджеров.
На данный момент никаких проблем с приложениями не наблюдается, однако стоит помнить, что это самая первая iOS 26 и ее функциональность на данный момент далека от идеала. Интерфейс может быть недостаточно плавным, не все пункты и разделы переведены на русский, заметны незначительные баги с ползунками и переключателями функций. Если вы не готовы мириться с подобными нюансами, то стоит дождаться более стабильного обновления.
Готовы рискнуть и поучаствовать в бета-тестировании? Вот подробная инструкция, как это сделать. А если вы уже опробовали iOS 26 и хотите вернуться на iOS 18, тогда загляните в этот пошаговый гайд.
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