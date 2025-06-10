Стоит ли обновляться на бета-версию iOS 26 в России?

Артем
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Вчера Apple выпустила первую бета-версию обновленной iOS 26. Мы успели протестировать прошивку и проверить работу популярных популярных приложений и мессенджеров.

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Подтверждаем, что приложения «Т-Банка», «Сбера», «Госуслуг», «Мой Налог» и Rutube, а также пополнение баланса Apple ID через МТС и билайн также работает в штатном режиме. Все популярные мессенджеры, включая WhatsApp и Telegram работают без нареканий.

На данный момент никаких проблем с приложениями не наблюдается, однако стоит помнить, что это самая первая iOS 26 и ее функциональность на данный момент далека от идеала. Интерфейс может быть недостаточно плавным, не все пункты и разделы переведены на русский, заметны незначительные баги с ползунками и переключателями функций. Если вы не готовы мириться с подобными нюансами, то стоит дождаться более стабильного обновления. 

Готовы рискнуть и поучаствовать в бета-тестировании? Вот подробная инструкция, как это сделать. А если вы уже опробовали iOS 26 и хотите вернуться на iOS 18, тогда загляните в этот пошаговый гайд.
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Комментарии

Hello!
+758
Hello!
Что-то не знаю, не то что на бэту неохота обновляться, да и на релиз тоже. Пока стекла так себе))
Сегодня в 09:59
#
Илья Пускаев
–2
Илья Пускаев
Я обновился кароче
С этого обновления начнется крах эплл
запомните это сообщение
Сегодня в 10:15
#
EDD
+610
EDD Илья Пускаев
Ты в каждом посте будешь эту х*йню писать? Всё, угомонись уже, мы запомнили.
2 часа назад в 11:20
#
+44
makc80
5Post моросит слегка, остальное пока без багов (просто не все еще приложухи потестил)
час назад в 11:58
#
Сергей Вахтин
+129
Сергей Вахтин
Пока замечены тормоза в работе интерфейса и в App Store проблемы с обновлением приложений.
час назад в 12:15
#
Igor Pavlyuk
+7
Igor Pavlyuk
Загрузка горяченькая. Всё работает. 16 пр макс
6 минут назад
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