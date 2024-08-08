Стоит ли обновляться на iOS 17.6.1 в России

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Компания Apple выпустила минорное обновление iOS 17.6.1 для всех владельцев совместимых iPhone. Мы уже успели обновиться и протестировать самое главное — работу российских банковских приложений и Госуслуг.Как оказалось, приложения Т-Банка, Альфа-Банка, Сбера, Госуслуг и Rutube продолжают работать стабильно. Пополнение баланса Apple ID через МТС и билайн также работает в штатном режиме.Никаких проблем с важными приложениями не наблюдается, поэтому можно смело обновляться. Тем более, что Apple в очередной раз улучшила безопасность ПО. В плане автономности также никаких существенных просадок не наблюдается.