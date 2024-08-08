Стоит ли обновляться на iOS 17.6.1 в России

Фархад
iOS

Компания Apple выпустила минорное обновление iOS 17.6.1 для всех владельцев совместимых iPhone. Мы уже успели обновиться и протестировать самое главное — работу российских банковских приложений и Госуслуг.

Как оказалось, приложения Т-Банка, Альфа-Банка, Сбера, Госуслуг и Rutube продолжают работать стабильно. Пополнение баланса Apple ID через МТС и билайн также работает в штатном режиме.

Никаких проблем с важными приложениями не наблюдается, поэтому можно смело обновляться. Тем более, что Apple в очередной раз улучшила безопасность ПО. В плане автономности также никаких существенных просадок не наблюдается.

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Комментарии

tellurian
+1643
tellurian
Куда Олег делся? Уже давно новостей от его имени нет. Сбежал ? :)
Сегодня в 08:40
#
YABLOKOFON
+276
YABLOKOFON
В плане автономности существенных просадок не наблюдается это как. Мне тут пришлось обновится потому что часы подарили и эта прошивка почти сразу вышла не хочу повышенный жор АКБ просто.
Сегодня в 09:12
#
+263
mr.panda
Что за ерунда? А почему приложения должны были вдруг перестать работать?))) Или apple такие: «так, сейчас как выпустим апдейт чтобы прикрыть работы тысячи клонов приложений российских банков и заодно госуслуги прикроем!» если приложение уже стоит в памяти телефона, то минорное обновление его точно не сломает)
Сегодня в 09:17
#
+2
Зачем?
Всю ночь обновлялись. Все утро проверяли работоспособность. Лучшая редакция. Работаем в поте лица
час назад в 12:19
#
+4778
Carter_Mayers
Тут и заморачиваться не стоит, вышла обнова, пару дней подождал, почитал отзывы. Если всё гуд, берёшь и ставишь спокойно, приложения как работали, так и продолжают работать. Банки ещё да, полезная штука, а Госуслуги и прочий шлак государственный пофиг. Только коммерсам и бюджетникам это интересно и нужно будет
час назад в 12:49
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