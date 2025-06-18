Стоит ли обновляться с iPadOS 18 на iPadOS 26: cобрали все за и против

Совсем недавно Apple показала свою новую iPadOS 26, а мы уже успели ее даже протестировать и впечатления очень хорошие. Прошивка изменилась не только визуально, получив дизайн-код Liquid Glass, но и переродилась в некое подобие macOS на минималках.
Содержание:
- Плюсы iPadOS 26
- 1. Дизайн Liquid Glass
- 2. Многооконность
- 3. Новые приложения
- 4. Синхронизация с iOS
- Минусы iPadOS 26
- 1. Непривычное оформление
- 2. Скорость работы
- 3. Баги и глюки
- iPadOS 26 в России
- Выводы
Плюсы iPadOS 26На WWDC 25 это обновление продемонстрировали в последнюю очередь, как бы намекая, что оно получилось самым богатым на изменения и улучшения. Так ли это на самом деле?
1. Дизайн Liquid Glass
Внешне система действительно изменилась, но нельзя сказать, что она стала совершенно другой. Apple перерисовала отображение элементов управления системой — кнопок, полей ввода, баннеров, табличек, всплывающих панелей. Там где было матово, появились переливы и блики. Разумеется, не заметить это невозможно.
Слегка иначе теперь выглядят иконки приложений — они стали менее контрастными, многослойными и внутри них появились тени. Редизайн настиг значки не только нативных, но и сторонних приложений, система сама перерисовала их в соответствии с новым дизайном.
Если исключить вкусовщину, то новый дизайн iPadOS 26 получился не настолько радикально новым, чтобы вызвать у пользователя растерянность и тревожность — логика управления и привычные пункты меню остались на месте. Внешний вид скорее просто посвежел, и это вполне может освежить и ваши ощущения от использования планшета. Даже самый лучший интерфейс со временем приедается и хочется чего-то нового.
2. Многооконность
Это нововведение разделила фанатов iPad на два лагеря. Одни восторгаются множеством новых долгожданных опций, которые появились в планшете, а другие ругают Apple за изобретение велосипеда с квадратными колесами вместо простой и логичной поддержки macOS на iPad.
Я тестировал новую многооконность вдоль и поперек и остался очень доволен. Она существенно расширила мои возможности в ежедневных задачах, принесла давно просившиеся функции, давно реализованные у конкурентов. Побочным позитивным эффектом стали вылеченные «детские болячки» iPadOS — например, приложения с iPhone впервые начали отображаться адекватно. При этом даже в самой первой бета-версии всё работает весьма сносно и без особых глюков.
Разумеется, будут пользователи, которым новая механика точно не зайдет и окажется излишним усложнением интерфейса. Поэтому очень здорово, что Apple предусмотрела возможность отключить ее в iPadOS 26 и оставить только привычную полноэкранную работу приложений. Так что многооконность можно назвать безоговорочным плюсом.
3. Новые приложения
В iPadOS 26 наконец завезли собственные приложения от Apple, которые по логике должны были присутствовать в ней уже давно. Например, «Дневник»: изначально он появился только на iPhone, но функциональность ежедневника-планировщика с таймлинией очевидно не была бы лишней на iPad и Mac. Теперь инженеры вспомнили об этом и добавили «Дневник» в iPadOS.
Другое приложение — «Телефон», и ему тоже пора присутствовать в iPad давным-давно. Ретрансляция звонков с iPhone на iPad работает уже много лет в рамках Continuity, однако инициировать звонок с планшета было либо сложно, либо невозможно. Теперь на iPad есть полноценное приложение для этого, которое в точности повторяет функциональность с iPhone.
4. Синхронизация с iOSВ некоторых случаях для синхронизации данных между iPhone и iPad требуется, чтобы версия ОС на обоих устройствах была минимально совместимой. Пока нет достоверных данных о том, для каких конкретно функций это потребуется после релиза, однако в целом замечено — когда на обоих устройствах установлена самая свежая ОС, все облачные операции работают как часы. Это нужно учитывать, если вы планируете обновить iPhone на iOS 26, но сомневаетесь по поводу iPadOS 26.
Минусы iPadOS 26
Их очень немного, меньше чем может показаться. Перечислим все по очереди:
1. Непривычное оформлениеДа, новый дизайн-код с «жидким стеклом» разнообразит пользовательский опыт владельцев iPad впервые за десятилетие, однако он понравится не всем. Если вы не фанат перемен и любите, когда все привычно и стабильно, то апдейт вам действительно может не зайти.
2. Скорость работыОбычно каждая новая ОС работает на 2-5-летних устройствах чуть медленнее предыдущих. Объясняется это довольно просто: прошивка становится тяжелее, новые функции и изменения в дизайне больше нагружают «железо» устройств.
Кроме того, в iPadOS 26 появились новые анимации в согласии с дизайн-кодом Liquid Glass. Они красивы сами по себе, но на планшетах без ProMotion могут выглядеть не так привлекательно или даже лагать. Это может происходить из-за нехватки частоты кадров дисплея или же просто недостаточной мощности графического чипа на условном iPad Air 4 или iPad mini 5.
3. Баги и глюки
Первая бета-версия iPadOS 26 имеет немало мелких глюков и недоработок. Не везде переведены пункты меню на русский язык, часто проявляются фризы анимаций интерфейса, порой вылетают приложения. Также они иногда неправильно себя ведут в новой многооконности, хотя в целом она на удивления стабильна.
Само собой, к релизу в сентябре многие шероховатости поправят, но iPadOS 26 все равно не будет такой же стабильной, как iPadOS 18. В течение плюс-минус полугода сторонние разработчики еще будут «допиливать» свой софт под новую ОС, как и сама Apple. А значит на 26-й версии вы будете видеть больше ошибок и лагов, чем на 18-й. Обычно стабильность прошивки выходит на достойный уровень примерно к весне следующего года, на версии хх.3 — хх.4.
iPadOS 26 в РоссииСпецифический раздел специально для россиян теперь включается в каждый подобный гайд с 2022 года. Как известно, многие российские приложения либо вовсе удалены из App Store, либо не обновляются из-за санкций. Поэтому крайне важно знать, что после установки iPadOS 26 продолжит работать весь нужный нам отечественный софт — ведь его починка может оказаться физически невозможной.
На текущий момент по опыту iPadOS 26 beta 1 можем заверить, что все российские приложения работают штатно — точно так же, как и на iPadOS 18. Кроме того, новая прошивка не приносит никаких дополнительных запретов или ограничений пользователям из России.
ВыводыМожно честно и объективно сказать, что плюсов у iPadOS 26 гораздо больше, чем минусов — это и расширенная функциональность в многооконности, и новые полезные приложения, и посвежевший внешний вид. При этом апдейт не добавляет проблем российскому владельцу iPad.
Учитывая всё это, можно с уверенностью сказать, что обновляться на iPadOS 26 точно стоит. Но не делайте этого сейчас: лучше дождаться релизной версии в сентябре.
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