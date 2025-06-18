Стоит ли обновляться с iPadOS 18 на iPadOS 26: cобрали все за и против





Совсем недавно Apple показала свою новую iPadOS 26, а мы уже успели ее даже протестировать и впечатления очень хорошие. Прошивка изменилась не только визуально, получив дизайн-код Liquid Glass, но и переродилась в некое подобие macOS на минималках.

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