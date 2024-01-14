Стоит ли покупать iPhone в России в 2024 году? Как дела с App Store, можно ли платить айфоном в магазинах, что с гарантией и ценами





Кажется, только что наступил 2024-й, а уже половина января (и зимы) за спиной. Прошлый год прояснил и расставил по местам многие вещи, обстоятельства и перспективы — и технологическая отрасль не исключение. В течение 2023-го россияне могли увидеть позицию Apple в отношении себя и то, как будет развиваться ситуация дальше. Спойлер — ничего страшного не произошло.



В этом материале поговорим о том, как обстоят дела у владельцев iPhone: что с ценами на устройства, как совершать покупки в App Store и внутри приложений, можно ли еще установить «Сбербанк Онлайн» и «Тинькофф», изменилось ли что-то с оплатой в магазинах и стоит ли вообще покупать себе iPhone в 2024 году.





1. Заблокирует ли Apple все iPhone в России

2. Российские iOS-приложения и оплата в App Store

Приложение больше нельзя скачать на iPhone привычным образом

Уже установленные приложения продолжают работать (какое-то время или постоянно)

Спустя некоторое количество недель компания может выпустить обновленную версию приложения, замаскировав её

«Заменитель» попадает в СМИ и удерживается в App Store несколько дней или недель, после чего удаляется модераторами Apple

За это время вы успеваете его скачать и пользуетесь полноценной утилитой, либо продолжаете использовать оригинальную версию приложения (если она сохраняет работоспособность, в отличие от ВТБ)

Если не скачивали приложение до санкций и не успели загрузить «заменитель» — ждете следующего, либо пользуетесь веб-версией сервиса.

3. Apple Pay и оплата айфоном в магазинах

Первая — платежи по QR-коду. В последние полтора года в стране многократно увеличилось количество торговых точек, которые принимают оплату с помощью сканирования QR-кода — данный способ оплаты популяризируется, по большей части, благодаря стараниям «Сбера» и НСПК «МИР». У него есть существенный недостаток: средства списываются прямо со счета покупателя, а за такие операции обычно не начисляется кэшбэк.

В последние полтора года в стране многократно увеличилось количество торговых точек, которые принимают оплату с помощью сканирования QR-кода — данный способ оплаты популяризируется, по большей части, благодаря стараниям «Сбера» и НСПК «МИР». У него есть существенный недостаток: средства списываются прямо со счета покупателя, а за такие операции обычно не начисляется кэшбэк. Вторая — платежный стикер. По сути, это уменьшенная банковская карта, только без чипа, но с NFC. Она клеится на заднюю сторону смартфона или прячется в чехол, после чего можно оплачивать покупки, касаясь девайсом терминала. Платежный стикер часто выдается банком небесплатно, и у него есть свои нюансы: например, спрятанный в чехле или наклеенный на смартфон, он может неэстетично торчать, а если наклеить его на поверхность чехла, то заменить кейс по настроению будет проблематично. Некоторые стикеры не с первого раза обнаруживаются терминалами. Но приспособиться можно.

По сути, это уменьшенная банковская карта, только без чипа, но с NFC. Она клеится на заднюю сторону смартфона или прячется в чехол, после чего можно оплачивать покупки, касаясь девайсом терминала. Платежный стикер часто выдается банком небесплатно, и у него есть свои нюансы: например, спрятанный в чехле или наклеенный на смартфон, он может неэстетично торчать, а если наклеить его на поверхность чехла, то заменить кейс по настроению будет проблематично. Некоторые стикеры не с первого раза обнаруживаются терминалами. Но приспособиться можно. Третья — чехол для iPhone с кармашком или фирменный MagSafe-кошелек от Apple. И не нужно улыбаться: для некоторых это действительно стало приемлемой заменой. Apple Pay полюбился людям главным образом благодаря тому, что забытая дома карта не мешала совершить покупку. В этом смысле карта в кармашке чехла для айфона выполняет ровно ту же самую функцию: если смартфон с собой, то и карта тоже. И кэшбэк не пропадет. Правда, если вы пользуетесь тремя-четырьмя картами на постоянной основе, то вряд ли захотите носить их на айфоне, но это всё же довольно редкий сценарий.

4. Интернет и браузеры

5. Цены на iPhone и гарантийное обслуживание

6. Прочие нюансы и выводы

Вероятность внезапной блокировки iPhone в России стремится к нулю Гарантийные обязательства перед вами несет продавец / магазин, а не Apple Использовать Apple Pay вы не сможете Установить большинство приложений сможете без проблем, а некоторые — с дополнительными усилиями Оплата приложений и встроенных покупок доступна и работает.

Конечно, поручаться за других людей или корпорации — дело неблагодарное, но ход событий в последние месяцы показывает, что Apple едва ли станет блокировать свои устройства на территории какой бы то ни было страны. Причина проста: деньги.Любые конфликты однажды заканчиваются, а репутация при этом остается. Если Apple прославится тем, что заблокировала все свои устройства без разбора лишь по признаку геопозиции, страны, или языка, выбранного в настройках, мировой рынок не забудет и не простит ей этого. Доверие к корпорации будет разрушено и покупатели лишний раз подумают: а стоит ли покупать устройства, которые настолько зависят от производящей их компании и могут «превратиться в тыкву» в любой момент?Разумеется, всё когда-то случается впервые, но опасаться блокировки «яблочных» девайсов в России не стоит. По крайней мере, со стороны самой Apple.С середины 2022 год ситуация в этом плане никак не улучшилась, а скорее даже усугубилась. Почти за два года из App Store пропали десятки полезных и необходимых приложений, от банков до кошельков, от онлайн-кинотеатров до личных кабинетов транспортных компаний. Механика уже отработана довольно четко: компания, попадающая в санкционный список, в тот же день лишается своего приложения в App Store. Далее алгоритм зачастую следующий:Для тех, кто ранее хотя бы раз устанавливал удаленное из App Store приложение со своего Apple ID, существует бонусный способ скачать его заново сколько угодно раз . Более того, данный метод позволяет помочь установить утилиту друзьям и родным, если у них нет такого преимущества. В любом случае, велика вероятность, что без нужного приложения вы не останетесь.Здесь стоит сказать, что далеко не все нужные россиянам iOS-приложения были удалены из App Store. В нём продолжают успешно размещаться маркетплейсы (Wildberries, OZON, «Яндекс Маркет»), стриминг-сервисы («Яндекс Музыка», MTC Music), онлайн-кинотеатры («Кинопоиск», KION, Okko), социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники»), и даже официальные государственные утилиты («Госуслуги», «Мой налог», «Госуслуги Авто», московские городские приложения). Сильнее всего пострадал финансовый сектор и личные кабинеты банков: нетронутыми остались единицы, среди которых «Райффайзен».При этом скачать напрямую и без «костылей» на текущий момент не получится «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа-банк», ВТБ, РНКБ, «Открытие» и так далее. Удалены утилиты «Аэрофлота», кошелька «Юмани» и других подсанкционных российских компаний.Что касается покупки приложений в App Store или оплаты встроенных покупок и подписок внутри приложений, то с этим нет проблем. Банковскую карту, как раньше, привязать не получится, но платежи отлично проходят с баланса SIM-карт МТС и билайн. Кроме того, время от времени появляется возможность купить виртуальные карты пополнения счета Apple ID у банков или сервисов электронных кошельков. Платежи проходят в рублях. Процесс требует единовременной настройки, после чего функционирует без сбоев.Подытожить раздел про App Store можно так: пользоваться стало сложнее, но без нужного приложения вы, скорее всего, не останетесь. Пользуйтесь нашим крутейшим гайдом по установке «Сбербанка» и других iOS-утилит , или же обращайтесь в ваш банк — обычно в отделениях устанавливают приложение напрямую на айфон клиента.Это, пожалуй, самый грустный пункт, если говорить о последствиях санкций для российских пользователей iPhone. К сожалению, с 2022 года ничего не изменилось — платежи через Apple Pay и в целом по NFC с использованием айфона были и остаются невозможны. И пусть вас не обманывает изображение карты «МИР» при настройке Apple Pay. Добавить в айфон не получится даже карту неподсанкционного «Райфа».Аналогов вроде Mir Pay для iPhone не существует, поскольку Apple не позволяет использовать никакие платежные приложения, помимо собственного. Благодаря лобби Евросоюза есть надежда на перемены в плане платежей в ближайшие год-два. Но всерьез рассчитывать на это при покупке «яблочного смартфона» не стоит. Бесконтактных платежей на айфоне в РФ больше нет; увы, с этим придется смириться.Для Apple Pay есть три альтернативы.Можно ли надеяться на возврат возможности платить айфоном в магазинах в обозримом будущем? Да. Еврокомиссия уже обязала Apple открыть в iOS доступ для сторонних платежных систем, что теоретически может подарить нам что-то вроде Mir Pay на айфоне. Однако сроки выполнения данного закона маячат на горизонте 2025 года, да и последние инсайды не обнадеживают — говорят, что Apple не будет открывать доступ к NFC за пределами Евросоюза. Поживем — увидим.В первой половина 2023 года активно нагнеталась тема с зарубежными сертификатами безопасности для российских сайтов. У «Сбербанка», «Госуслуг» и других веб-ресурсов рано или поздно истекли бы имеющиеся сертификаты — а они все сплошь зарубежные — а новых им никто не даст. На практике же оказалось, что большинство российских сайтов исправно работают до сих пор, лишь изредко вынуждая пользователя прочесть предупреждение о «незащищенном подключении» и нажать «Всё равно перейти».Возможно, день «Х» всё же когда-то настанет и на отечественные сайты можно будет зайти только с помощью «Яндекс Браузера», но пока он не настал. Рунет продолжает функционировать как и раньше, под бдительным оком Роскомнадзора.Пожалуй, многие любители техники Apple опасались, что из-за санкций, курса валют, урезанных поставок и отсутствия официальных реселлеров цены на iPhone, iPad и Mac выйдут из-под контроля и взлетят в небеса. Однако этого не случилось ни в 2022-м, ни 2023-м — не случится и в 2024-м.Сейчас можно увидеть, что смартфоны Apple действительно стоят в рублях несколько дороже, чем раньше. Единственная причина для этого — курс доллара, который поднялся с 75 рублей в 2021-м до 90 рублей сейчас. Разница около 17%, и она не может не сказаться на розничной цене. При этом айфоны не стали стоить как автомобили, и их по-прежнему можно купить независимо от города, времени года или желаемой модификации.Парадоксально, но прекращение официальных поставок Apple положительно сказалось на ценовой политике айфонов в России. Дело в том, что прайс от Apple в рублях всегда был довольно высоким из-за перерасчета стоимости в евро для РФ и высокого НДС. Более мелкие магазины, ввозившие технику по собственным схемам и не связанные этими ограничениями могли ставить завышенный прайс с оглядкой на официальный. Теперь же всё решает рынок и цены на новые модели айфонов порой бывают даже ниже, чем раньше.Если сказать коротко: iPhone в России всё еще можно купить без проблем. Он стоит вменяемых денег, не является дефицитным и доступен любому желающему. Например, вот цены на «Яндекс Маркете»:Что касается гарантийного ремонта и обслуживания, то их успешно взяли на себя сами продавцы и торговые сети. В настоящий момент каждый, кто планирует приобрести новый iPhone, встает перед выбором: купить в мелком магазине или на маркетплейсе по самой низкой цене, или же немного переплатить в известной и надежной сети. Если очень переживаете за постпродажные гарантии, то второй вариант — для вас.Магазины с хорошей репутацией заключают договора с солидными сетевыми сервисами и без проблем ремонтируют айфоны, которые в этом нуждаются. Кроме того, не забывайте, что законы РФ в ряде случаев дают вам право получить новый аппарат взамен бракованного, и оно также успешно реализуется.Есть некоторые мелкие нюансы, которые стоит учитывать. Например, iPhone 14 и более свежие модели (которые вышли после наложения санкций), скорее всего, не будут поддерживать VoLTE в сетях российских операторов. Насколько это важно в 2024-м — решать вам. А еще некоторые магазины и продавцы начали продавать активированные за границей iPhone , которые при этом всё равно остаются новыми и неиспользованными.В целом, ситуация с iPhone в России сейчас практически не имеет неопределенности или «темных сторон», всё предельно ясно. Если вы хотите купить смартфон от Apple, можете сделать это в любой момент — достаточно собрать нужную сумму и выбрать понравившуюся конфигурацию. При покупке стоит учитывать следующее:Если вы готовы мириться с перечисленными выше особенностями, добро пожаловать в экосистему Apple. Её смартфоны всё так же хороши и доставят вам массу положительных эмоций.