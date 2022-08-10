Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем

Цены

в Турции можно купить свеженький базовый MacBook Air M2 в конфигурации 8/256 Гб за 25 999 лир в MediaMarkt (и на сайте Apple), что составляет примерно $1490, или около 92 400 рублей.

можно купить свеженький базовый MacBook Air M2 в конфигурации 8/256 Гб за 25 999 лир в MediaMarkt (и на сайте Apple), что составляет примерно $1490, или около 92 400 рублей. в Грузии ценник таков: местный ритейлер Elit Electronics предлагает Air M2 8/256 за 4 350 лари, что составляет $1611 или около 99 900 рублей. Кстати, если менять рубли сразу на лари (не через доллары), то получится примерно 103 500 рублей.

ценник таков: местный ритейлер Elit Electronics предлагает Air M2 8/256 за 4 350 лари, что составляет $1611 или около 99 900 рублей. Кстати, если менять рубли сразу на лари (не через доллары), то получится примерно 103 500 рублей. в Казахстане в местном ритейлере Sulpak тот же базовый MacBook Air M2 продается за 745 990 тенге. В долларах это составляет около $1565, а в рублях — при прямом обмене рубль/тенге — примерно 100 300 рублей.

Как вернуть часть цены

Добавленная стоимость

Банковские карты

Подводные камни





1. Локализация



наклейки (100 рублей)

резиновая накладка (150 рублей)

лазерная гравировка (1000-6000 рублей).

2. Гарантия

3. Курс валют

Итоги



сэкономите 10-30% его стоимости в России

совершите путешествие по новым местам

получите новый опыт.

курс рубля к доллару и к местной валюте выбранной страны

нюансы с локализацией клавиатуры

различающуюся гарантию: 1 либо 2 года в зависимости от артикула девайса (или 0 лет, если сделаете «нелегальную» гравировку).

Вот уже почти полгода как Apple прекратила официальные поставки своей техники в Россию. Сначала казалось, что это ненадолго и скоро всё вернется на свои места. Но сейчас уже понятно — не вернется. Но время идет, и Apple выпускает новые и новые гаджеты. А может быть ваш текущий MacBook сломался или устарел, и вы хотите приобрести новый, но не знаете, где это сделать.В этой статье попробуем разобраться, стоит ли сейчас покупать MacBook за границей — или даже в России, но не сертифицированные для РФ. Нюансов довольно много, и сейчас попробуем разобраться во всём по порядку.Главная причина, по которой россиянин может рассматривать покупку MacBook за границей — это цена. Официальные реселлеры традиционно продают сертифицированные для РФ девайсы дороже, чем «серовозы», да и в соседних странах зачастую можно урвать устройство подешевле. Всё дело в налоге, который платят все официальные импортеры — для устройств Apple он составляет 25% от цены. Получается, что MacBook, который продается в условном «Связном» за 99 990 рублей, мог бы стоит 75 000 рублей, если бы не этот налог.После февраля 2022 года всё стало еще сложнее — цены разбежались кто в лес, кто по дрова, и с каждым месяцем выглядят всё более странно. Недавно мы писали, что ценник на один и тот же iPhone 13 Pro Max в соседних магазинах может отличаться чуть ли не вдвое.На MacBook тоже цены довольно разные. Например, самый популярный и крутой базовый MacBook Air с чипом M1 и конфигурацией 8/256 Гб в DNS-SHOP стоит порядка 110 тысяч рублей, а на «Яндекс.Маркете» можно найти его же в районе 80 тысяч.Если же задаться целью приобрести свеженький MacBook Air с чипом M2, то ситуация еще более яркая. В официальном ритейле («Связной», DNS-SHOP, re:Store) этой модели нет вовсе; в магазинах типа BigGeek он стоит от 130 000 рублей, а у «серовозов» на «Яндекс.Маркете» — от 105 тысяч, но продавцы там зачастую небольшие и малоизвестные: предоплата нередко происходит переводом на карту, а претензии после получения предъявить может быть довольно сложно, особенно жителям регионов РФ. А еще у «серых» MacBook присутствует один недостаток, о котором я расскажу дальше.Есть о чём задуматься, тем более что цены на тот же самый макбук в СНГ я приведу ниже.Если мы говорим о покупке MacBook за границей, то в этом случае цена напрямую зависит от курса валют на день покупки (или день обмена рублей на местную валюту). Сейчас рубль неплохо укрепился и пока находится на уровне 60-61 за доллар, зарубежные банки и обменники при расчете пользуются именно этим курсом, а значит цены для россиян за рубежом относительно приятные. Например:Найти официальные точки продаж техники Apple вы можете, зайдя на сайт apple.com, выбрав желаемую страну внизу страницы и нажав Where Buy. Система покажет список торговых точек по стране, которые рекомендованы для приобретения «яблочных» девайсов. Кликнув на каждую из них, можно перейти на сайт реселлера и посмотреть текущие цены на нужное устройство.Здесь я приведу несколько сайтов, где можно мониторить цены на Apple-девайсы.В некоторых случаях вы, как иностранец, можете вернуть себе часть цены наличными при пересечении границы, то есть когда поедете домой, в Россию. Так называемый Tax Refund (VAT Refund, Tax Free), или возврат налога, в разных странах составляет разные цифры, но, скажем, при выезе из Грузии вам на руки выдадут 11,5% от уплаченной стоимости девайса. Если вы купили Air M2 за 103 тысячи рублей, то обратно получите почти 12 тысяч, и покупка обойдется вам около 91 000 рублей. Таких цен на MacBook Air с чипом M2 даже близко нет у российских «серовозов».Чтобы получить возврат налога при выезде в Россию, обязательно сообщите об этом сотрудникам магазина перед покупкой. Они оформят специальный документ, который вам потребуется предъявить в специальном отделе на границе. Для оформления покупки с последующим возвратом налога вам обязательно потребуется загранпаспорт. Возврат налога вам выдадут в валюте страны, из которой вы возвращаетесь; деньги можно будет поменять тут же на месте на любую необходимую валюту.Всё это — в ближнем зарубежье, куда попасть может практически любой россиянин без виз, мам, пап и кредитов. В Европе или США несколько другие расценки — там вы сможете приобрести устройство практически по рекомендованной Apple цене, только в ЕС она будет в евро. К сожалению, в текущих обстоятельствах попасть в Европу стало гораздо сложнее, а в некоторых случаях невозможно. Так что на западном направлении «макбук-туризма» подробно мы останавливаться не будем.Кто-то может спросить: а стоимость дороги и проживания в другой стране ты посчитать не хочешь? На этот вопрос каждый ответит сам. Дело в том, что ехать за границу только ради макбука вряд ли будет разумно: это немало времени, нервов и денег. Гораздо лучше устроить себе небольшой бюджетный отпуск. Снимите на несколько квартиру в Алматы, Ереване или Тбилиси, погуляйте по городу, зайдите в пару ресторанов, и заодно прикупите свежее «яблочко». Удовольствия получите гораздо больше.Да, вы можете воспользоваться этой поездкой еще для одной цели — завести зарубежную банковскую карту Visa илм MasterCard. Кому-то это может показаться бесполезной затеей, но люди, которые лишились зарубежных подписок и возможности некоторых оплаты товаров и услуг, точно с вами не согласятся.Зачастую в банках стран ближнего зарубежья довольно дружелюбно относятся к иностранцам в целом и к россиянам в частности, так что открыть счет и получить полноценную международную карту едва ли будет намного сложнее, чем дома, в России. Из всех стран СНГ наименее охотно открывают счета россиянам, пожалуй, только в Грузии, но и там это сделать вполне возможно.Если решите завести карту за границей, учитывайте один нюанс. Некоторые банки выдают иностранцам урезанные карты Visa/MasterCard, которые работают только внутри страны выдачи и только в местной валюте. Обязательно уточните этот момент при открытии счета и попросите полноценную карту.У покупки MacBook за границей (или заграничного — в РФ) есть несколько недостатков. Разберем их по очереди.Скорее всего, у купленного в Казахстане или Грузии MacBook будет англоязычная клавиатура, а в случае с Турцией — может быть еще и турецкая. Это нормально, ведь вы в другой стране! Ноутбук с латиницей можно превратить в локализованный тремя способами:Первые два варианта… скажем так, на любителя. Однако если всё, для чего вам нужна клавиатура — это набрать название видосика в ютубчике или ввести поисковой запрос, то они вполне сгодятся. Дешево и сердито.Но если вы активно работаете с текстом, то пропускаем это баловство — вам нужно только гравировка. В России она стоит в пределах 1000-2500 рублей в зависимости от региона и раскрученности сервиса. Делается быстро, аккуратно, никакого вреда ноутбуку не наносит. Вот только один минус — гравировка может быть основанием для утраты гарантии. Причем магазин, в котором вы покупаете устройство, может снять гарантию безаппеляционно, а вот сама Apple объясняет следующим образом:То есть, сделав гравировку в стороннем сервисе, стоит быть готовым к утрате гарантии — а в авторизованном сервисе за нанесение русских букв придется отдать уже 5-6 тысяч рублей. Но более подробно о гарантии мы еще поговорим ниже. Здесь стоит отметить, что, покупая «серый» MacBook внутри РФ (например, у продавцов на «Авито» или «Яндекс.Маркете») вы тоже получите устройство без кириллицы, и дилемма с гравировкой и гарантией будет та же самая.Кстати, для меня было открытием, что в странах СНГ вполне реально найти MacBook с русскоязычной клавиатурой. Обращайте внимание на артикулы товаров на сайте магазина или на ценниках — девайсы с кириллицей имеют окончание RU/A. Их довольно много: например, в Грузии почти все авторизованные реселлеры продают русскоязычные макбуки. Правда конкретной модели в конкретной модификации может не оказаться в наличии в кириллическом варианте, но это уже бытовые вопросы — можно «выловить».Если вы покупаете MacBook в Турции, то будьте внимательны: модели с артикулом TU/A имеют турецкую раскладку. Ищите устройства с префиксом US или Z, или же заказывайте устройство на официальном сайте apple.com/tr — там в конфигураторе можно выбрать латиницу. Покупка Mac на сайте Apple в США или Евросоюзе имеет похожее преимущество, только там зачастую можно выбрать даже кириллицу (например, на польской версии сайта). Однако для оплаты во всех этих случаях потребуется международная банковская карта, отличная от российской.А вот и она. Что с гарантией на заморские MacBook? К счастью, Apple предоставляет международную гарантию на свои устройства, и всё еще продолжает выполнять гарантийные обязательства в России. Это значит, что купленный в Казахстане или Турции ноутбук вы можете принести в российский авторизованный сервисный центр и его у вас примут на гарантийный ремонт или обслуживание. Здесь напоминаю про гравировку — не забудьте этот нюанс.К слову, если вы приобрели за границей MacBook с артикулом RU/A ( то есть, с русскоязычной клавиатурой), то, вернувшись в Россию, вы сможете обращаться в Apple в течение двух лет с момента покупки. На него распространяется российский закон о защите прав потребителей, поскольку устройство сделано для РФ.И, да — пока вы не уехали из страны, вы сможете обратиться в магазин, который продал вам MacBook — обычную внутреннюю гарантию никто не отменял. Такое может пригодиться, если дефект «вылезет» в первую неделю, как ранее получилось у меня с новенькими iPhone 11. Устройство без проблем поменяют.В настоящее время это важный момент, поскольку с февраля 2022 года стоимость рубля к доллару на бирже постоянно меняется. А вместе с ним меняется и курс местных валют стран СНГ, поскольку он зачастую рассчитывается «через» доллар.Всё это означает лишь одно: не забывайте пересчитать планируемую покупку перед поездкой по текущим курсам. Иначе может оказаться, что от экономии, которую вы насчитали неделю назад, не осталось и следа из-за внезапно провалившегося рубля.Мониторить актуальные курсы валют разных стран можно на сайтах местных банков или микрофинансовых организаций. Для примера приведу несколько из них, а вы сами при желании найдете дополнительные.Идея съездить за макбуком за границу не лишена смысла. При этом я всё же советую организовать это именно как личный или семейный отдых, а не просто ралли за девайсом. Решив поехать за MacBook за границу, вы:При этом стоит учитывать:Если вам понравилась идея совершить подобное путешествие, то я очень советую предварительно какое-то время полистать сайты магазинов выбранной страны. Цены периодически меняются, так что можно поймать привлекательную скидку.