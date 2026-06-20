Странные отмазки: вот почему watchOS 27 лишила поддержки сразу пять моделей Apple Watch

Спустя почти две недели после анонса watchOS 27 компания Apple решила раскрыть причины, по которым сразу пять моделей Apple Watch не получат обновление. Речь идёт об Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, SE 2 и первом поколении Apple Watch Ultra. Эти устройства теперь будут ограничены только обновлениями безопасности без новых функций.В Apple заявили, что ключевая причина — рост требований к производительности. По словам Кейт Дули из отдела маркетинга Apple Watch, новые функции watchOS 27, включая расширенные возможности Siri AI и новые жесты управления, требуют более мощного железа, которое есть только в Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE 3.Отдельно подчёркивается, что компания стремится обеспечить стабильную работу новых возможностей без компромиссов. Старые модели продолжат работать с iPhone на актуальных версиях iOS, но без доступа к новым функциям watchOS.Старший директор по разработке watchOS Дэвид Кларк добавил, что цель обновления — сделать Siri более «единым помощником» на всех устройствах. Он привёл пример сценария, где пользователь начинает запрос на Apple Watch и продолжает его на iPhone с синхронизацией контекста.Странно, что Apple так зациклена на Siri AI, которая даже на релизе осенью будет ограничена несколькими регионами и языками. Остаётся только надеяться на добавление русского и других языков хотя бы до конца года, иначе сценарии использование любых будущих гаджетов Apple в наших реалиях будут сводиться к минимуму.Напомним, watchOS 27 сейчас находится в бета-тестировании, публичная бета ожидается в следующем месяце, а общедоступный релиз запланирован на осень.