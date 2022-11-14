Странный баг в iOS 16: три буквы — и Safari падает

Пользователи айфонов сообщают об очень странном поведении Safari в iOS 16. При попытке ввести в поиск определённые слова браузер аварийно завершает свою работу. Повторный поиск оказывается невозможен, приходится запускать другой браузер или пользоваться другим устройством.
Пользователям не удаётся найти через Safari ничего, что бы начиналось с "tar", "bes", "wal", "wel", "old", "sta", "pla" и некоторых других трёхбуквенных сочетаний. К примеру, даже не получается осуществить поиск красивых обоев по ключевым словам "best wallpapers" или найти ближайшие магазины Walmart или кофейни Starbucks. Браузер просто рушится, что вполне объяснимо вызывает недовольство пользователей iPhone.
Опытным путём выяснилось, что проблема затрагивает iOS версий 16, 16.1, 16.1.1 и 16.2 beta. К счастью, компания Apple уже в курсе проблемы и планирует решить её в очередном обновлении iOS 16.
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