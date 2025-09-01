Страшная тайна будильника в iPhone раскрыта. Apple обманывала нас всю жизнь

Наверняка никто даже не задумывался, насколько разработчики пользовательского интерфейса iOS любят халтурить. Благо в этом мире существуют энтузиасты, которые вечно ищут истину. Именно благодаря одному из них сегодня интернет разорвала новость о самой страшной тайне будильника iPhone.

Пользователь сервиса микроблогов X под ником skydotcs обнаружил, что ни часы, ни минуты не являются циклами, а представляют собой очень длинные списки, которые на определённом этапе заканчиваются.



Когда вы прокручиваете часы и минуты до отметки 23:59, таймер на самом деле не возвращается к нулю в начало списка, а переходит к следующей строке со значением 00:00. Сам список часов начинается с 01 и заканчивается (внезапно) на цифре 16, а список минут начинается с 00 и доходит до 39 (со множеством полных циклов между ними). В среднем у вас уйдёт около 30 свайпов, чтобы добраться от начала до конца каждого списка.

И это только один из примеров. Календарь у Apple тоже не вечный, но пока энтузиасты с Reddit полистали только до 10 005 года, но это ещё не конец.
