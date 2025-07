Страшно, убирай! Представлен Nothing Phone (3) с дисплеем на спинке и странным дизайном

Стартап Карла Пея Nothing наконец-то представил долгожданный флагманский смартфон Nothing Phone (3). И он получился не таким, каким многие его хотели бы видеть. Стартап Карла Пея Nothing наконец-то представил долгожданный флагманский смартфон Nothing Phone (3). И он получился не таким, каким многие его хотели бы видеть. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Начнём с дизайна — в Nothing Phone (3) мы получили смелый редизайн без светодиодов Glyph, но с монохромным экраном Glyph Matrix. Он расположен в верхнем левом углу задней панели телефона и состоит из 489 индивидуально светящихся светодиодов. Экран отображает входящие уведомления, анимацию и информацию о состоянии системы.Также на задней панели Nothing Phone (3) расположены три камеры по 50 Мп — основная с OIS, перископ с 3-кратным зумом и сверхширик. Никакой симметрии или выравнивания нет. Такое решение выглядит довольно странно.Ещё Nothing Phone (3) получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Разрешение фронтальной камеры — 50 Мп. Под экран встроен сканер отпечатков пальцев. Работает девайс на чипе Snapdragon 8s Gen 4 в паре с 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти. Среди прочих особенностей — батарея на 5150 мАч с зарядкой до 65 Вт, влагозащита IP68, Nothing OS 3.5 на базе Android 15 из коробки.Nothing Phone (3) доступен в чёрном и белом цветах по цене $799 за 12/256 ГБ и $899 за 16/512 ГБ.