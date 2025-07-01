Страшно, убирай! Представлен Nothing Phone (3) с дисплеем на спинке и странным дизайном

Фархад

Nothing Phone (3)

Стартап Карла Пея Nothing наконец-то представил долгожданный флагманский смартфон Nothing Phone (3). И он получился не таким, каким многие его хотели бы видеть. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Начнём с дизайна — в Nothing Phone (3) мы получили смелый редизайн без светодиодов Glyph, но с монохромным экраном Glyph Matrix. Он расположен в верхнем левом углу задней панели телефона и состоит из 489 индивидуально светящихся светодиодов. Экран отображает входящие уведомления, анимацию и информацию о состоянии системы.

Nothing Phone (3)

Также на задней панели Nothing Phone (3) расположены три камеры по 50 Мп — основная с OIS, перископ с 3-кратным зумом и сверхширик. Никакой симметрии или выравнивания нет. Такое решение выглядит довольно странно.

Ещё Nothing Phone (3) получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Разрешение фронтальной камеры — 50 Мп. Под экран встроен сканер отпечатков пальцев. Работает девайс на чипе Snapdragon 8s Gen 4 в паре с 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ встроенной памяти. Среди прочих особенностей — батарея на 5150 мАч с зарядкой до 65 Вт, влагозащита IP68, Nothing OS 3.5 на базе Android 15 из коробки.

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3) доступен в чёрном и белом цветах по цене $799 за 12/256 ГБ и $899 за 16/512 ГБ.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Раскрыты дизайн и характеристики Nothing Phone (3)
Фото Nothing Headphone (1) слили раньше времени
Назван главный минус Apple и iPhone в 2025-м. Попробуйте не согласиться

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже
5 причин раз и навсегда забыть про AirPods — есть вариант разумнее, лучше и выгоднее
Главная функция One UI 7 не дошла до старых флагманов Samsung
По всей России появился новый интернет-провайдер

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Aspard
+689
Aspard
Это уже не смело, как предыдущие версии, а глупо.
Не просто не найдет своего покупателя, а как ларгус электромобиль — на фиг никому не нужен.
час назад в 21:26
#
+463
Alex82
Также Nothing представила свои первые полноразмерные наушники Headphone (1). Дизайн, конечно, на любителя …🤦🏻‍♂️🤭
час назад в 21:32
#