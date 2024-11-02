Страшно, вырубай: ИИ загнал тысячу жителей Дублина в ловушку на Хэллоуин

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Тысячи людей вышли на улицы столицы Ирландии, чтобы посетить парад в честь Хэллоуина на главной площади, но он так и не состоялся. Всему виной — сгенерированная искусственным интеллектом реклама, которая продвигала несуществующее мероприятие.Веб-сайт My Spirit Halloween рекламировал фейковый парад Macnas Halloween, который должен был проходить с 19:00 до 21:00 на улицах Дублина. Новости о параде быстро распространились в интернете, и он даже попал в рекомендации Google.Местные жители часами бродили по улицам Дублина (некоторые даже в хэллоуинских костюмах), ожидая события, которое так и не состоялось. В один момент людей стало настолько много, что полиция Ирландии выпустила официально призвала всех участников парада разойтись.Самое смешное, что сайт My Spirit Halloween был запущен из Пакистана. На нём публиковался всевозможный контент, созданный ИИ, включая эту самую рекламу.