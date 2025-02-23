Страшно, вырубай! Появились изображения первых чехлов для Phone 17 Pro Max

На фоне многочисленных инсайдов относительно редизайна серии iPhone 17 в сети появились первые чехлы для топового девайса серии. Авторитетный инсайдер Сонни Диксон показал, насколько ужасным может выйти iPhone 17 Pro Max.
В посте в сервисе микроблогов Х Сонни поделился изображением предполагаемого рендера iPhone 17 Pro Max в чехле с MagSafe. Особого внимания заслуживают вырезы под камеры с одного края и под LiDAR со вспышкой и микрофоном — с другой.
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