Страшно, вырубай! Появились изображения первых чехлов для Phone 17 Pro Max







На фоне многочисленных инсайдов относительно редизайна серии iPhone 17 в сети появились первые чехлы для топового девайса серии. Авторитетный инсайдер Сонни Диксон показал, насколько ужасным может выйти iPhone 17 Pro Max.

На фоне многочисленных инсайдов относительно редизайна серии iPhone 17 в сети появились первые чехлы для топового девайса серии. Авторитетный инсайдер Сонни Диксон показал, насколько ужасным может выйти iPhone 17 Pro Max.

В посте в сервисе микроблогов Х Сонни поделился изображением предполагаемого рендера iPhone 17 Pro Max в чехле с MagSafe. Особого внимания заслуживают вырезы под камеры с одного края и под LiDAR со вспышкой и микрофоном — с другой. В посте в сервисе микроблогов Х Сонни поделился изображением предполагаемого рендера iPhone 17 Pro Max в чехле с MagSafe. Особого внимания заслуживают вырезы под камеры с одного края и под LiDAR со вспышкой и микрофоном — с другой. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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С большой долей вероятности, концепция расположения камеры будет именно такой. Но вот сам дизайн наверняка будет намного приятнее. Теперь осталось дождаться сентября, чтобы увидеть какими получатся новые iPhone вживую.