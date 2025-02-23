Страшно, вырубай! Появились изображения первых чехлов для Phone 17 Pro Max

Фархад

17 pro max

На фоне многочисленных инсайдов относительно редизайна серии iPhone 17 в сети появились первые чехлы для топового девайса серии. Авторитетный инсайдер Сонни Диксон показал, насколько ужасным может выйти iPhone 17 Pro Max.

В посте в сервисе микроблогов Х Сонни поделился изображением предполагаемого рендера iPhone 17 Pro Max в чехле с MagSafe. Особого внимания заслуживают вырезы под камеры с одного края и под LiDAR со вспышкой и микрофоном — с другой.

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С большой долей вероятности, концепция расположения камеры будет именно такой. Но вот сам дизайн наверняка будет намного приятнее. Теперь осталось дождаться сентября, чтобы увидеть какими получатся новые iPhone вживую.
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Источник:
Sonny Dickson
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Комментарии

tellurian
+2155
tellurian
Всех причастных с праздником!
Вчера в 21:25
#
Volnorez Uraganov
+45
Volnorez Uraganov
Что так мало камер то , уже понатыкали бы по всей крышке сверху до низу , эх как хорошо то раньше было , когда одна камера была и не выпирала за пределы крышки
Вчера в 21:58
#
Esthet
+1897
Esthet
С музыкой у них все плохо…. Какой то беспонтовый набор звуков, далеко не самых приятных💁🏻
2 часа назад в 08:26
#
Esthet
+1897
Esthet
Сорян сорянский палец дрогнул не туда написал🤗
2 часа назад в 08:27
#

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