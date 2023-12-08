Стримеров будут штрафовать на 700 тыс рублей и отбирать имущество

Если закон вступит в силу, нарушителям грозит следующее:

административная ответственность (в виде штрафов до 700 тыс и конфискации имущества) для треш-стримеров;

факт ведения треш-стрима будет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям уголовного кодекса;

суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности (в том числе пользование интернетом);

приводятся основания для блокировки «треш-контента» в интернете;

социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять.

Такую инициативу выдвинули в Госдуме в отношении трэш-стримеров, распространяющих особо жестокий контент.Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на главу комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. С его слов интернет «стал рассадником для общедоступных трансляций, в которых опасные и просто больные люди издеваются над другими людьми или животными в прямом эфире». Он пообещал, что власти «сделают все, чтобы треш-стрим как феномен исчез».Согласно документу, запрещены будут «распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью», и их последствий, а также призывы к подобным действиям.Треш-стрим — вид прямых интернет-трансляций, в которых автор совершает провокационные действия, чаще всего с целью получения денежного вознаграждения от зрителей.