Стримеров будут штрафовать на 700 тыс рублей и отбирать имущество

Артем
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Такую инициативу выдвинули в Госдуме в отношении трэш-стримеров, распространяющих особо жестокий контент.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на главу комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. С его слов интернет «стал рассадником для общедоступных трансляций, в которых опасные и просто больные люди издеваются над другими людьми или животными в прямом эфире». Он пообещал, что власти «сделают все, чтобы треш-стрим как феномен исчез».

  • Если закон вступит в силу, нарушителям грозит следующее:
  • административная ответственность (в виде штрафов до 700 тыс и конфискации имущества) для треш-стримеров;
  • факт ведения треш-стрима будет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям уголовного кодекса;
  • суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности (в том числе пользование интернетом);
  • приводятся основания для блокировки «треш-контента» в интернете;
  • социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять.

Согласно документу, запрещены будут «распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью», и их последствий, а также призывы к подобным действиям.

Треш-стрим — вид прямых интернет-трансляций, в которых автор совершает провокационные действия, чаще всего с целью получения денежного вознаграждения от зрителей.
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Источник:
Комерсантъ
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Комментарии

kardigan
+3298
kardigan
О, этих ганд.. не штрафовать нужно, а самих в клетку полтора на полтора, желательно полусидя и годака на два. И камеру поставить, чтоб подобные ему черти периодически её включали вместе со своими мозгами.) их лечить нужно.
час назад в 10:02
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tellurian
+4700
tellurian kardigan
Ч ка онемел из не поддерживаю, Но вы очень жестоки.
час назад в 10:31
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+252
Gandalf2021
А ещё кого предложите прилюдно казнить???
Просто интересна степень людоедства в соотечественниках…
31 минуту назад
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+140
acinatnas
Фото удачное — лицо дегенерата.
31 минуту назад
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