

Блогер «Чукчанка Наташа» рассказала о хамстве курьера «Ситимобил» на своей странице в Instagram. История произошла в Москве.



Наталья заказала доставку еды из кафе, партнером которого является «Ситимобил». Так как она живет в общежитии, то обычно просит курьеров подождать на улице. Девушка пишет, что спустя 5 минут после звонка курьера она вышла за заказом, однако сотрудник доставки решил высказать ей своё недовольство. Он стал возмущаться, что Наталья сама не ходит в магазин, а заставляет его заниматься доставкой — у него и так много работы, за которую почти ничего не платят. После того, как она ответила, что его проблемы должны оставаться при нём, курьер перешел на личности и начал оскорблять девушку — он прошелся по её внешности, обозвав «мартышкой» и сообщив своё оценочное суждение о её привлекательности для мужского пола в целом.



Наталья пишет, что она «послала его», после чего получила от курьера пощёчину. Разозлившись, он перешел в активное наступление и стал преследовать её, нецензурно угрожая физической расправой и снимая её на камеру. Девушка скрылась от курьера в общежитии, после чего решила позвонить в поддержку сервиса. В «Деливери», где был сделан заказ, ей принесли извинения, но компенсацию предоставлять отказались, несмотря на то, что курьер ударил Наталью по лицу. Администрация «Ситимобил» ей так и не перезвонила. Однако внезапно вернулся курьер — он пытался поговорить, извинялся, просил «не ломать ему жизнь» и нецензурно восхищался прелестями подруги Натальи. Девушки позвали охранников общежития, которые отвадили курьера от входной двери.





[ОБНОВЛЕНО] Комментарий Ситимобил: Ситуация нас шокировала. Как только мы получили информацию о произошедшем, сразу же начали совместное расследование инцидента с коллегами из Delivery Club. Водитель заблокирован, мы проводим проверку всего таксопарка, с которым он работал. Такое поведение водителя неприемлемо и полностью противоречит нормам сервиса. Мы готовы передать всю необходимую для расследования инцидента информацию правоохранительным органам по запросу. Мы принесли свои извинения Наталии и находимся с пострадавшей на связи Ситуация нас шокировала. Как только мы получили информацию о произошедшем, сразу же начали совместное расследование инцидента с коллегами из Delivery Club. Водитель заблокирован, мы проводим проверку всего таксопарка, с которым он работал. Такое поведение водителя неприемлемо и полностью противоречит нормам сервиса. Мы готовы передать всю необходимую для расследования инцидента информацию правоохранительным органам по запросу. Мы принесли свои извинения Наталии и находимся с пострадавшей на связи

О предпринятых мерах (и были ли они вообще), ни «Деливери», ни «Ситимобил» самой Наталье на тот момент не сообщили. Как считаете, можно ли было избежать конфликта? Поделитесь в комментариях!





