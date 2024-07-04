Студенты ИТМО и СПбГУ разработали решения для развития инфраструктуры ВКонтакте

«Мы инвестируем много времени и ресурсов в проверку гипотез, прототипы решений и развитие технологий. Сотрудничество с лабораторией позволяет нам выйти на новый уровень в развитии технологической базы, построить новые процессы и попробовать самые смелые решения. Мы учитываем и интересы бизнеса, и важность академического подхода — студенты смогут использовать результаты работы для научных статей. Такое нельзя провернуть без команды, которая поддерживает твои идеи и помогает создавать инструменты мирового уровня», — сообщил директор по инфраструктурной разработке ВКонтакте Илья Щербак.

Завершился второй сезон исследовательской лаборатории ВКонтакте: во время оплачиваемой практики студенты ИТМО и СПбГУ разрабатывали инструменты для развития инфраструктуры соцсети. Участники проекта получили практический опыт работы с технологическими задачами бизнеса, материал для научных работ и возможность устроиться в компанию.На 5 мест в исследовательской лаборатории претендовали более 50 бакалавров и магистрантов ИТМО и СПбГУ. Участники, которые прошли отбор, весь учебный год работали над собственными проектами. Курировали их PhD, доцент ИТМО Виталий Аксёнов и старший разработчик баз данных ВКонтакте, аспирант ИТМО кафедры КТ Илья Кокорин.Участники лаборатории ВКонтакте создали продвинутый инструмент для верификации дуальных структур данных на языке C++. Прежние верификаторы либо работали только с Java (Lincheck), либо не поддерживали model-checking верификацию и дуальные структуры данных, либо тестировали только key-value хранилища и не могли тестировать очереди. Также студенты оптимизировали десериализатор протокола межсервисного взаимодействия RPC/TL и разработали прототип гибридного транзакционно-аналитического движка для баз данных.Свои решения студенты представили на защите проектов, которая прошла 24 июня в офисе ВКонтакте у Красного моста. Доклады оценивали разработчики соцсети, ведущим выступил директор по инфраструктурной разработке ВКонтакте и основатель лаборатории Илья Щербак.Лаборатория продолжит свою работу в следующем году в новом масштабе: планируется расширение области применения исследований. Проект будет развиваться при поддержке VK Education — направления бесплатных образовательных проектов VK, благодаря которым студенты получают актуальные знания и навыки, делая успешный старт в IT-сфере.