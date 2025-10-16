Студенты российских вузов будут соревноваться в создании сервисов для мессенджера MAX





MAX и VK Education запустили хакатон по созданию чат-ботов и мини-приложений для национального мессенджера. Принять участие в соревновании могут учащиеся российских вузов очной формы обучения любых специальностей — им предстоит разработать проекты в сфере цифровизации, эффективности и социальных инициатив. Победители получат поддержку VK для реализации своих решений на платформе МАХ и денежные призы. Регистрация на хакатон открыта на сайте.

«Лучшие цифровые продукты рождаются в диалоге с пользователями, поэтому мы решили провести хакатон по разработке сервисов в мессенджере MAX и создать для студентов площадку, где они смогут не просто заявить о своих идеях, а реализовать их на платформе с аудиторией в десятки миллионов пользователей», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Хакатон состоит из нескольких этапов: все, кроме финального, пройдут онлайн. Для участия необходимо зарегистрировать команду из двух или трех человек. После этого конкурсантам будет предложено пройти отборочное тестирование.Прошедшие отбор студенты должны выбрать одно из трех направлений и разработать на их основе чат-боты или мини-приложения. Выбрать можно будет из следующих направлений:• Цифровизация — сервисы для организации учебного процесса и внеучебной деятельности вузов;• Социальный трек — сервисы для цифровой доступности и инклюзии, экологии, кибербезопасности, здоровья, культуры и просвещения;• Эффективность — для управления задачами и рабочими процессами.В финал попадут 54 команды, отобранные специалистами МАХ и VK Education. Прежде, чем попасть в финал, участники пройдут образовательную программу с мастер-классами по решению кейсов и подготовке презентаций.Победителями хакатона смогут стать 9 сильнейших команд, которые защитят свои проекты очно перед жюри, состоящим из экспертов VK и вузов. Судьи оценят чат-боты и мини-приложения для МАХ по актуальности, качеству реализации, полезности, охвату аудитории и другим критериям — в зависимости от выбранного трека.Финал и награждение победителей пройдут в Москве 30 ноября. Общий призовой фонд составит три миллиона рублей. В каждом из трех направлений команды-победители получат 500 000 рублей за первое место, 300 000 рублей — за второе и 200 000 рублей — за третье.