Студенты российских вузов будут соревноваться в создании сервисов для мессенджера MAX

Артем
srthsrthstrjsykj.png

MAX и VK Education запустили хакатон по созданию чат-ботов и мини-приложений для национального мессенджера. Принять участие в соревновании могут учащиеся российских вузов очной формы обучения любых специальностей — им предстоит разработать проекты в сфере цифровизации, эффективности и социальных инициатив. Победители получат поддержку VK для реализации своих решений на платформе МАХ и денежные призы. Регистрация на хакатон открыта на сайте.

Хакатон состоит из нескольких этапов: все, кроме финального, пройдут онлайн. Для участия необходимо зарегистрировать команду из двух или трех человек. После этого конкурсантам будет предложено пройти отборочное тестирование.

Прошедшие отбор студенты должны выбрать одно из трех направлений и разработать на их основе чат-боты или мини-приложения. Выбрать можно будет из следующих направлений:

• Цифровизация — сервисы для организации учебного процесса и внеучебной деятельности вузов;
• Социальный трек — сервисы для цифровой доступности и инклюзии, экологии, кибербезопасности, здоровья, культуры и просвещения;
• Эффективность — для управления задачами и рабочими процессами.
В финал попадут 54 команды, отобранные специалистами МАХ и VK Education. Прежде, чем попасть в финал, участники пройдут образовательную программу с мастер-классами по решению кейсов и подготовке презентаций. 

Победителями хакатона смогут стать 9 сильнейших команд, которые защитят свои проекты очно перед жюри, состоящим из экспертов VK и вузов. Судьи оценят чат-боты и мини-приложения для МАХ по актуальности, качеству реализации, полезности, охвату аудитории и другим критериям — в зависимости от выбранного трека.

«Лучшие цифровые продукты рождаются в диалоге с пользователями, поэтому мы решили провести хакатон по разработке сервисов в мессенджере MAX и создать для студентов площадку, где они смогут не просто заявить о своих идеях, а реализовать их на платформе с аудиторией в десятки миллионов пользователей», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Финал и награждение победителей пройдут в Москве 30 ноября. Общий призовой фонд составит три миллиона рублей. В каждом из трех направлений команды-победители получат 500 000 рублей за первое место, 300 000 рублей — за второе и 200 000 рублей — за третье.
