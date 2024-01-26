Суд обязал Google вернуть в «Play Маркет» популярное приложение, удалённое из-за санкций

Александр

Фото: Unsplash

Компания «ДубльГИС», которой принадлежит сервис 2ГИС, через  Арбитражный суд Москвы добилась возвращения своего приложения в «Play Маркет», которым владеет Google. Правда, неизвестно, исполнит ли Google судебное решение.

Приложение 2ГИС было удалено из «Play Маркета» весной 2023 года (по санкционным соображениям — из-за того, что 2ГИС связан со «Сбербанком», на которого в США и Евросоюзе наложены санкции). В январе 2024 года встроенная в Android система защиты Play Protect начала оповещать пользователей 2ГИС о том, что это приложение вредоносное, и в целях безопасности его следует удалить. Разработчики 2ГИС запустили по email рассылку, в которой разъясняется, что приложение безопасно.

Опрошенные изданием РБК эксперты сомневаются, что Google подчинится решению суда и вернёт 2ГИС в свой магазин. Это спровоцирует большую волну исков от компаний, чьи приложения тоже были удалены, а для Google важнее соблюдение не судебных решений, вынесенных в России, а американского и европейского законодательства, которое предписывает накладывать ограничения на сервисы, принадлежащие компаниям, находящимся под санкциями.

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