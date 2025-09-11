Суд оправдал клоуна — эмодзи не считаются оскорблением





Красноярский районный суд Красноярский районный суд отменил штраф в 5000 рублей, назначенный женщине за переписку в дачном чате с использованием слова «хабалка» и эмодзи в виде клоуна. Изначально мировой судья привлёк участницу чата к административной ответственности по статье 5.61 КоАП РФ, но вышестоящая инстанция признала, что материалы дела не содержат доказательств неприличной формы высказывания. Суд подчеркнул, что для квалификации как оскорбления отрицательная оценка личности должна быть выражена в «открыто циничной форме», глубоко противоречащей нравственным нормам. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ключевым аргументом стало отсутствие доказательств, что слово «хабалка» является неприличным в соответствии с толковыми словарями русского языка. Районный суд отметил, что выражение имеет «определенное смысловое значение» и является «литературно приемлемым», поэтому его использование не может автоматически считаться оскорблением. Эта позиция согласуется с более ранним решением Красноярского краевого суда, который также признал, что это слово не содержит признаков неприличия.Отдельно рассматривался вопрос с эмодзи-клоуном, который обиженная участница чата восприняла как оскорбление. Суд установил, что само по себе использование смайлика не может образовывать состав административного правонарушения, поскольку его интерпретация слишком субъективна и не соответствует критерию «циничной формы», требуемой законом.Решение создает важный прецедент для разграничения грубости и реального оскорбления в цифровом общении. Суд чётко определил, что субъективное восприятие высказывания как обидного недостаточно для привлечения к ответственности — необходимо доказать наличие открыто циничной формы выражения, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности.