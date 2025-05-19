Суд России оштрафовал Apple на 2,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Apple Distribution International Ltd впервые получила штраф в России по обвинению в пропаганде ЛГБТ* (движение, признанное экстремистским и запрещённое в стране). Об этом сообщает «Интерфакс».
Ожидается, что в ближайшие дни суд рассмотрит ещё несколько аналогичных протоколов в отношении Apple. Ранее компанию штрафовали только за неудаление запрещённой информации.
UPD: Apple получила ещё штрафы.
Сумма трёх штрафов по ч. 3 ст. 6.21.2 КоАП выросла до 7,5 млн рублей.
Ещё один штраф на 3 млн рублей Apple получила по ч. 2 ст. 13.41 КоАП за отказ удалить запрещённую в РФ информацию.
*движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
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