Суд России оштрафовал Apple на 2,5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Фархад

Apple

Apple Distribution International Ltd впервые получила штраф в России по обвинению в пропаганде ЛГБТ* (движение, признанное экстремистским и запрещённое в стране). Об этом сообщает «Интерфакс».

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Решение вынес Таганский суд Москвы, назначив штраф в размере 2,5 млн рублей. Заседание прошло в закрытом режиме. Дело касается административной статьи 6.21 КоАП, предусматривающей ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

Ожидается, что в ближайшие дни суд рассмотрит ещё несколько аналогичных протоколов в отношении Apple. Ранее компанию штрафовали только за неудаление запрещённой информации.

UPD: Apple получила ещё штрафы.

Сумма трёх штрафов по ч. 3 ст. 6.21.2 КоАП  выросла до 7,5 млн рублей. 

Ещё один штраф на 3 млн рублей Apple получила по ч. 2 ст. 13.41 КоАП за отказ удалить запрещённую в РФ информацию.


 *движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
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Источник:
Интерфакс
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