Суд России снова оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ*

Фархад

Apple // Gagadget

Компания Apple получила ещё пару штрафов на сумму 6 млн рублей по обвинению в пропаганде ЛГБТ* (движение, признанное экстремистским и запрещённое в стране).

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Заседания прошли в закрытом режиме по просьбе самой компании, которая не захотела раскрывать детали переписки с Роскомнадзором и особенности работы своих цифровых сервисов.

Напомним, что 19 мая Apple получила 3 штрафа на сумму 7,5 млн рублей по аналогичным статьям. Официальные причины новых взысканий не раскрываются, но, по информации канала «Осторожно, новости», они могут касаться контента в приложениях или медиатеке компании.

 *движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
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Источник:
Осторожно, новости
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