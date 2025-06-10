Суд России снова оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ*

Компания Apple получила ещё пару штрафов на сумму 6 млн рублей по обвинению в пропаганде ЛГБТ* (движение, признанное экстремистским и запрещённое в стране).
Напомним, что 19 мая Apple получила 3 штрафа на сумму 7,5 млн рублей по аналогичным статьям. Официальные причины новых взысканий не раскрываются, но, по информации канала «Осторожно, новости», они могут касаться контента в приложениях или медиатеке компании.
*движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
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