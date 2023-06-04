Судьба Apple не зависит от новых гаджетов. От неё ждут абсолютно другого

Фархад
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Фото: AIGRID

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что инвесторы почти не заинтересованы в гарнитуре смешанной реальности Apple. Они ждут от компании прорыва в области искусственного интеллекта.

По словам Куо, в последнее время инвестиционные фирмы больше интересовались запуском аналога ChatGPT от Apple. Они даже уверены, что долгосрочный успех гарнитуры будет зависеть от «интеграции с ИИ и нейросетевым контентом».

Такие ожидания отраслевых аналитиков связаны со скачком в развитии ИИ в последние полгода. Они наблюдают как у компаний, связанных с нейросетями, капитализация продолжает расти, в то время как у поставщиков компонентов и производителей гаджетов увеличение прибыли в ближайшие годы не предвидится.

Куо предполагает, что Apple вполне может представить генеративный ИИ в рамках конференции WWDC. В обозримом будущем собственная нейросеть может привести к увеличению спроса на новые гаджеты компании, если она не будет работать на устаревшем оборудовании.

Чем же на самом деле удивит нас Тим Кук и его команда, мы узнаем уже завтра, 5 июня, на конференции WWDC 2023.
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Источник:
Ming-Chi Kuo
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