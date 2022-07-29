МегаФон

Короче, я собрался в отпуск! Что со связью за границей

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
МегаФон

Уже половина лета пролетела, а я еще не был в отпуске. Наконец-то определился с датами и планирую поездку на начало августа. Сейчас рассматриваю четыре направления, осталось также решить вопрос со связью. В этом году я не хочу заморачиваться с местными симками и поеду со своим оператором. Весной я стал абонентом МегаФона, поэтому буду изучать их предложения по связи за границей «под микроскопом».

Это нужно сделать перед поездкой

Итак, что нужно сделать, чтобы не остаться без интернета, звонков и сообщений в другой стране? Есть пара настроек в смартфонах, которые я рекомендую проверить непосредственно перед вылетом в другую страну. Это функции «Помощь Wi-Fi» и «Экономия данных». Первая расходует мобильный интернет в ситуациях, когда соединение Wi-Fi нестабильно. Не будет лишним её отключить, чтобы сэкономить свои гигабайты:
  • iPhone: перейдите в Настройки → Сотовая связь → внизу экрана → Помощь WiFi → Выключить
  • Samsung: перейдите в Настройки → Подключения → Другие настройки → Ускоритель сети → Выключить;
  • или по следующему пути — Настройки → Подключения → WiFi → Дополнительно (по значку три точки вверху экрана) → Intelligent WiFi → Выключить;
  • Huawei: перейдите в Настройки → Беспроводные сети → WiFi → WiFi+ → Выключить;
  • Xiaomi: перейдите в Настройки → Беспроводные сети → WiFi → Расширенные настройки → Помощник WiFi → Выключить.
Отключаем помощь Wi-Fi

Режим экономии трафика дополнительно помогает не расходовать впустую пакет ваших гигабайт, поэтому активируем его на время поездки:
  • iPhone: Настройки → Сотовая связь → Параметры данных → Экономия данных → Включить;
  • Samsung: Настройки → Подключения → Использование данных → Экономия трафика → Включить;
  • Huawei: Настройки → Беспроводные сети → Статистика трафика → Умная экономия трафика → Включить.
Экономим трафик

Не будет лишним заглянуть в приложение МегаФона — там есть очень полезная фишка. Переходим в раздел Роуминг → Интернет под контролем → Настроить вручную. Здесь будут доступны два переключателя: «Обновления приложений» и «Синхронизация с облачными хранилищами». По умолчанию они отключены и ваш смартфон не будет расходовать дополнительный трафик на скачивание новых версий программ и выгрузку файлов в облако. Впрочем, непосредственно перед вылетом лучше проверить этот раздел.

Что нужно сделать перед поездкой

Что нужно знать еще? Ответ может показаться банальным — пополнить свой баланс непосредственно перед поездкой с запасом. Впрочем, если по каким-либо причинам забыть об этом, то приложение «МегаФон» будет доступно даже при отрицательном балансе. В нём можно пополнить свой счет банковской картой, а заодно узнать условия роуминга или связаться с поддержкой. Также имеется функция обещанного платежа. Для его подключения нужно набрать команду ✲106# и нажать вызов.

Как дела обстоят со связью в поездках по России

Если кратко, то у МегаФона с роумингом по РФ всё ок, а точнее его нет. К примеру, если я в конечном итоге решу отдохнуть в Сочи или Геленджике, то мне даже не придется заморачиваться с условиями. Там будет действовать мой домашний тариф без дополнительных расходов.

Сочи
Фото: Elina Sitnikova

Как не переплатить за связь в отпуске за границей

МегаФон предлагает сэкономить на связи за границей с помощью пакетов. Для начала необходимо определиться со страной для отпуска, а затем прикинуть, сколько времени там планируете находиться. Далее выбрать нужный пакет в зависимости от повседневного сценария.

В зависимости от направления МегаФон предлагает несколько опций с разными условиями. Со всеми подробностями вы сможете ознакомиться заранее в специальном разделе на сайте оператора. К примеру, для отдыха в Греции предлагают четыре варианта:
  • «Твой роуминг» (Действует по умолчанию) с фиксированной стоимостью на звонки и интернет. Подходит для тех, кому не нужно много трафика или вы собираетесь подключаться к местным Wi-Fi сетям. Исходящий вызов в Россию обойдется в 69 рублей за 1 минуту, а стоимость 100 КБ интернет-трафика составит 6,9 р. Если потратить на связь более 599 рублей (сумма зависит от страны) в течение 24 часов, то МегаФон до конца суток подключит бесплатный пакет на 60 минут и 1 ГБ.
  • Роуминг, гудбай PLUS — расширенный суточный пакет стоимостью 999 рублей. Его стоит выбрать, когда вам нужно быть в поездке всегда онлайн — например, этого хватит для просмотра и скачивания фильмов, стриминга и онлайн игр. В него входят 60 минут и 10 ГБ за каждый день пользования. А также такой объем интернета можно раздавать друзьям — всем точно хватит. Стоимость за пакет списывается только в те дни, когда вы позвонили или вышли в сеть.
  • Пакет минут — для тех, кому важны телефонные разговоры. Точно не мой выбор. Можно подключить 30 или 60 минут на 14 дней, их стоимость составит 499 и 699 рублей соответственно за две недели.
  • Пакет интернета — мой выбор. Срок действия подключенных гигабайт зависит от их объема. К примеру, 1 ГБ на 7 дней, 3 ГБ на 14 дней, а 10 ГБ и 30 ГБ подключаются сроком на 30 дней. Их стоимость составит 999, 1999, 3599 и 9799 рублей соответственно. Пожалуй, рассмотрю 3-гигабайтный пакет на пару недель. 
  • Мессенджеры в роуминге  — удобная возможность для пользователей, предпочитающих чатиться. Опция стоит всего 149 рублей в дни пользования Мне такая возможность не подойдет, поскольку при её подключении весь остальной интернет блокируется и нужно докупать отдельные пакеты интернета, а для меня важно сохранять доступ к навигации и оставаться на связи в соцсетях.
К слову, о пакетах интернета — какую бы опцию вы не выбрали, интернет можно раздать себе на другие устройства и друзьям. Кто-то, например, может себе подключить максимальный пакет «Роуминг, гудбай PLUS», а остальные —  пакеты помладше или «Мессенджеры в роуминге».

Трафик

Чтобы подобрать максимально выгодный для себя пакет интернета, можно предварительно ознакомиться с примерным расходом трафика на мессенджеры и другие сервисы. Потребление интернета популярными приложениями выглядит приблизительно так:

WhatsApp
  • 500 символов сообщения — 1 МБ;
  • минута разговора — 1,5 МБ;
  • минута видеозвонка — 10 МБ.
Telegram
  • 500 символов сообщения — 0,3 МБ;
  • минута разговора — 0,5 МБ;
  • минута видеозвонка — 7,5 МБ.
Viber
  • 500 символов сообщения — 0,5 МБ;
  • минута разговора — 1 МБ;
  • минута видеозвонка — 25 МБ.
YouTube
30 минут видео:
  • в качестве 360 — 350 МБ;
  • в качестве 1080 — 1 ГБ.
Онлайн-музыка
  • 30 минут прослушивания — 300 MБ.
Google maps
  • 60 минут в режиме навигации — 50 МБ.
Zoom
  • 60 минут видеоконференции:
  • в стандартном качестве — 800 МБ;
  • в HD-качестве — 1,5 ГБ.
Трафик

Какие еще есть дополнительные возможности не переплачивать за связь? Если повезет с качественной сетью Wi-Fi в отеле, то можно предварительно скачать на смартфон приложение eMotion. Оно позволяет звонить и принимать входящие вызовы бесплатно. Еще сэкономить на звонках поможет технология VoWiFi, но я подробно расскажу о ней чуть ниже в отдельном блоке.

Еще один важный момент, о котором стоит упомянуть, хотя я с ним «пролетаю» со своим тарифом «Максимум». Пользователи старших тарифных планов VIP и Премиум могут пользоваться роумингом бесплатно. У них за каждый месяц использования тарифа начисляются бесплатные дни связи за границей. Пользователи VIP получают 1 день за 30 дней пользования своего тарифного плана, а абоненты Премиум — 2 дня. Один такое день позволяет использовать 1 ГБ интернета и 60 минут входящих и исходящих звонков в Россию.

Что, куда и сколько стоит?

Помимо вышеупомянутой Греции, я рассматриваю три направления для отпуска: Турцию, ОАЭ и Мальдивы.

Планирую взять отпуск на две недели, поэтому на пребывание в другой стране закладываю 10 дней, а всё остальное — дорога. По моим подсчетам мне будет достаточно 30 минут и 3 ГБ, а всё остальное закроет местный Wi-Fi по необходимости. Нужно устроить коротенький цифровой детокс и немного переключиться с гаджетов.

Турция


 Для Турции по умолчанию действует услуга «Твой роуминг». Условия следующие: 1 минута звонков обойдется в 69 рублей, а стоимость 100 КБ интернета составит 6,9 р. При тратах на связь более 599 рублей МегаФон предоставит до конца дня бесплатный пакет, в который войдут 60 минут и 1 ГБ. Также есть возможность подключения опции «Роуминг, гудбай PLUS» — за 999 р. в день подключается пакет из 60 минут и 10 ГБ на сутки. Пакеты из 30 минут и 3 ГБ на 14 дней обойдутся мне в 499 и 1999 рублей соответственно. Другие варианты пакетов:
  • 60 минут на 14 дней — 699 р.
  • 1 ГБ на 7 дней — 999 р.
  • 10 ГБ на 30 дней — 3599 р.
  • 30 ГБ на 30 дней — 9799 р.

ОАЭ

Повышаем уровень отпуска. Последние два направления я рассматриваю в крайнем случае, поскольку это отдых «гулять так гулять», а я тот еще скупердяй. Для ОАЭ действует по умолчания услуга «Твой роуминг». В её рамках 1 минута стоит 89 рублей, а 100 КБ интернета — 9,9 р. Если расходы на связь превысят 799 рублей, то до конца суток оператор подключит бесплатный пакет с 60 минутами и 1 ГБ.

Дубаи
Фото: David Rodrigo

Есть возможность подключить опцию «Роуминг, гудбай PLUS» на сутки. За 1999 рублей она предоставит 60 минут и 5 ГБ.

С пакетами ситуация следующая:
  • 30 минут на 14 дней — 1299 р.
  • 3 ГБ на 30 дней — 3999 р.
  • 10 ГБ на 30 дней - 7999 р.
На мой взгляд, дороговато. Я бы отказался, но для ОАЭ отсутствует пакет с 1 ГБ. Самый доступный получается на 500 МБ стоимостью 999 р.

Мальдивы

Мальдивы
ФотоSerey Kim

 На Мальдивах у МегаФона по умолчанию действует услуга «Роуминг, гудбай». За 659 р. в день она предоставляет пакет 500 МБ интернета. Есть возможность подключить опцию «Роуминг, гудбай PLUS». Её стоимость составит 1999 рублей, но при этом будет доступен пакет 3 ГБ. Предложений с выгодными расценками на звонки не предусмотрено, поэтому придется использовать мессенджеры, приложение eMotion или технологию VoWiFi.

Что касается пакетов, есть возможность подключить только интернет:
  • 500 МБ на 14 дней — 999 р.
  • 3 ГБ на 30 дней — 3999 р.
  • 10 ГБ на 30 дней — 7999 р.

Что такое VoWiFi и как он поможет сэкономить на звонках

VoWiFi* — это технология для звонков через интернет, которая работает с помощью подключения к сети Wi-Fi. В повседневном сценарии дома она полезна там, где может плохо ловить сеть. К примеру, это могут быть новые районы с плотной застройкой или цокольные этажи зданий.

Что такое VoWiFi

В моём случае с отпуском я планирую использовать VoWiFi для звонков за границей. Звонки с использованием этой технологии будут расходовать минуты из пакета моего тарифа без дополнительных расходов — также как по обычной сети в домашнем регионе.

VoWiFi поддерживают не все смартфоны. Как проверить доступность и включить технологию:
  • iPhone: Настройки → Сотовая связь → Вызовы по Wi-Fi;
  • Samsung: Настройки → Подключения → Вызовы по Wi-Fi;
  • Huawei: Настройки → Беспроводные сети → Мобильная сеть → Wi-Fi-вызовы;
  • Xiaomi: Настройки → SIM-карты и мобильные сети → Wi-Fi-вызовы → Вызовы через Wi-Fi.

Что в итоге

Путешествие
Фото: Jacky Lo

У МегаФона большой выбор опций, а также пакетов интернета и минут для общения за границей. Всё это по достоинству оценят «ленивые» путешественники, как я, которые не любят заморачиваться с местными симками или туристическими операторами. 

Таким образом можно подобрать наиболее оптимальный сценарий для путешествия со своим оператором. Для этого достаточно потратить пару-тройку минут и пройти несколько этапов подбора выгодных для себя условий в специальном разделе сайта МегаФона про роуминг или в приложении. Давайте я перечислю их и заодно подведу итог:
  • Готовим смартфон к отпуску — включаем экономию трафика и активируем функцию VoWiFi.
  • Определяемся с направлением и временем пребывания на отдыхе
  • Исходя из ваших потребностей в звонках и гигабайтах прикидываем стоимость доступных пакетов
  • Подключаем выбранные опции или пакеты непосредственно перед вылетом и не заморачиваемся со связью за границей.
*технология VoWiFi действует на всей территории России кроме Республики Татарстан, Волгоградской области, Республики Чувашия, Саратовской области, Оренбургской области, Нижегородской области, Владимирской области, Рязанской области, Тульской области, Курской области, Брянской области, Калужской области, Орловской области, Чукотского автономного округа, Республики Крым и г. Севастополь).


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Комментарии

+346
Paspartu
Короче, понятно откуда деньги на отпуск)
22 июля 2022 в 15:15
#
Олег Воронин
+2437
Олег Воронин
Памятки про то, сколько трафика берут те или иные приложения — 🔥, сохранил себе
22 июля 2022 в 15:16
#
+2
Евгений Южиков
У Тинькова дешевле и выгоднее … ИМХО
22 июля 2022 в 15:17
#
+73
mectech
Данные по расходу трафика приложениями вариативны и могут меняться в зависимости от качества соединения.
22 июля 2022 в 21:17
#
+3783
Gabriel
Прочитав заголовок «что со связью за границей»
Подумалось что нам сейчас расскажут про расценки на услуги женщин с низкой социальной ответственностью)))
Но увы)
22 июля 2022 в 22:20
#
+43
Лимонсенсий
Ну и в каком направлении адекватные цены на звонки? Не говоря уже о интернете
23 июля 2022 в 19:36
#
Nikita Morgun
+146
Nikita Morgun
Автор не разбирается в материале, который он пишет. Серьезно у Мегафона нет роуминга? Съездите в Крым, посмотрим сколько будете тратить на звонки и мобильный интернет. От этом в статье ни слова. А туда много россиян ездят ежегодно.
26 июля 2022 в 06:08
#
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