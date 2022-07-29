Короче, я собрался в отпуск! Что со связью за границей

Уже половина лета пролетела, а я еще не был в отпуске. Наконец-то определился с датами и планирую поездку на начало августа. Сейчас рассматриваю четыре направления, осталось также решить вопрос со связью. В этом году я не хочу заморачиваться с местными симками и поеду со своим оператором. Весной я стал абонентом МегаФона, поэтому буду изучать их предложения по связи за границей «под микроскопом».
Это нужно сделать перед поездкойИтак, что нужно сделать, чтобы не остаться без интернета, звонков и сообщений в другой стране? Есть пара настроек в смартфонах, которые я рекомендую проверить непосредственно перед вылетом в другую страну. Это функции «Помощь Wi-Fi» и «Экономия данных». Первая расходует мобильный интернет в ситуациях, когда соединение Wi-Fi нестабильно. Не будет лишним её отключить, чтобы сэкономить свои гигабайты:
- iPhone: перейдите в Настройки → Сотовая связь → внизу экрана → Помощь WiFi → Выключить
- Samsung: перейдите в Настройки → Подключения → Другие настройки → Ускоритель сети → Выключить;
- или по следующему пути — Настройки → Подключения → WiFi → Дополнительно (по значку три точки вверху экрана) → Intelligent WiFi → Выключить;
- Huawei: перейдите в Настройки → Беспроводные сети → WiFi → WiFi+ → Выключить;
- Xiaomi: перейдите в Настройки → Беспроводные сети → WiFi → Расширенные настройки → Помощник WiFi → Выключить.
Режим экономии трафика дополнительно помогает не расходовать впустую пакет ваших гигабайт, поэтому активируем его на время поездки:
- iPhone: Настройки → Сотовая связь → Параметры данных → Экономия данных → Включить;
- Samsung: Настройки → Подключения → Использование данных → Экономия трафика → Включить;
- Huawei: Настройки → Беспроводные сети → Статистика трафика → Умная экономия трафика → Включить.
Не будет лишним заглянуть в приложение МегаФона — там есть очень полезная фишка. Переходим в раздел Роуминг → Интернет под контролем → Настроить вручную. Здесь будут доступны два переключателя: «Обновления приложений» и «Синхронизация с облачными хранилищами». По умолчанию они отключены и ваш смартфон не будет расходовать дополнительный трафик на скачивание новых версий программ и выгрузку файлов в облако. Впрочем, непосредственно перед вылетом лучше проверить этот раздел.
Что нужно знать еще? Ответ может показаться банальным — пополнить свой баланс непосредственно перед поездкой с запасом. Впрочем, если по каким-либо причинам забыть об этом, то приложение «МегаФон» будет доступно даже при отрицательном балансе. В нём можно пополнить свой счет банковской картой, а заодно узнать условия роуминга или связаться с поддержкой. Также имеется функция обещанного платежа. Для его подключения нужно набрать команду ✲106# и нажать вызов.
Как дела обстоят со связью в поездках по РоссииЕсли кратко, то у МегаФона с роумингом по РФ всё ок, а точнее его нет. К примеру, если я в конечном итоге решу отдохнуть в Сочи или Геленджике, то мне даже не придется заморачиваться с условиями. Там будет действовать мой домашний тариф без дополнительных расходов.
Фото: Elina Sitnikova
Как не переплатить за связь в отпуске за границейМегаФон предлагает сэкономить на связи за границей с помощью пакетов. Для начала необходимо определиться со страной для отпуска, а затем прикинуть, сколько времени там планируете находиться. Далее выбрать нужный пакет в зависимости от повседневного сценария.
В зависимости от направления МегаФон предлагает несколько опций с разными условиями. Со всеми подробностями вы сможете ознакомиться заранее в специальном разделе на сайте оператора. К примеру, для отдыха в Греции предлагают четыре варианта:
- «Твой роуминг» (Действует по умолчанию) с фиксированной стоимостью на звонки и интернет. Подходит для тех, кому не нужно много трафика или вы собираетесь подключаться к местным Wi-Fi сетям. Исходящий вызов в Россию обойдется в 69 рублей за 1 минуту, а стоимость 100 КБ интернет-трафика составит 6,9 р. Если потратить на связь более 599 рублей (сумма зависит от страны) в течение 24 часов, то МегаФон до конца суток подключит бесплатный пакет на 60 минут и 1 ГБ.
- Роуминг, гудбай PLUS — расширенный суточный пакет стоимостью 999 рублей. Его стоит выбрать, когда вам нужно быть в поездке всегда онлайн — например, этого хватит для просмотра и скачивания фильмов, стриминга и онлайн игр. В него входят 60 минут и 10 ГБ за каждый день пользования. А также такой объем интернета можно раздавать друзьям — всем точно хватит. Стоимость за пакет списывается только в те дни, когда вы позвонили или вышли в сеть.
- Пакет минут — для тех, кому важны телефонные разговоры. Точно не мой выбор. Можно подключить 30 или 60 минут на 14 дней, их стоимость составит 499 и 699 рублей соответственно за две недели.
- Пакет интернета — мой выбор. Срок действия подключенных гигабайт зависит от их объема. К примеру, 1 ГБ на 7 дней, 3 ГБ на 14 дней, а 10 ГБ и 30 ГБ подключаются сроком на 30 дней. Их стоимость составит 999, 1999, 3599 и 9799 рублей соответственно. Пожалуй, рассмотрю 3-гигабайтный пакет на пару недель.
- Мессенджеры в роуминге — удобная возможность для пользователей, предпочитающих чатиться. Опция стоит всего 149 рублей в дни пользования Мне такая возможность не подойдет, поскольку при её подключении весь остальной интернет блокируется и нужно докупать отдельные пакеты интернета, а для меня важно сохранять доступ к навигации и оставаться на связи в соцсетях.
Чтобы подобрать максимально выгодный для себя пакет интернета, можно предварительно ознакомиться с примерным расходом трафика на мессенджеры и другие сервисы. Потребление интернета популярными приложениями выглядит приблизительно так:
- 500 символов сообщения — 1 МБ;
- минута разговора — 1,5 МБ;
- минута видеозвонка — 10 МБ.
- 500 символов сообщения — 0,3 МБ;
- минута разговора — 0,5 МБ;
- минута видеозвонка — 7,5 МБ.
- 500 символов сообщения — 0,5 МБ;
- минута разговора — 1 МБ;
- минута видеозвонка — 25 МБ.
30 минут видео:
- в качестве 360 — 350 МБ;
- в качестве 1080 — 1 ГБ.
- 30 минут прослушивания — 300 MБ.
- 60 минут в режиме навигации — 50 МБ.
- 60 минут видеоконференции:
- в стандартном качестве — 800 МБ;
- в HD-качестве — 1,5 ГБ.
Какие еще есть дополнительные возможности не переплачивать за связь? Если повезет с качественной сетью Wi-Fi в отеле, то можно предварительно скачать на смартфон приложение eMotion. Оно позволяет звонить и принимать входящие вызовы бесплатно. Еще сэкономить на звонках поможет технология VoWiFi, но я подробно расскажу о ней чуть ниже в отдельном блоке.
Еще один важный момент, о котором стоит упомянуть, хотя я с ним «пролетаю» со своим тарифом «Максимум». Пользователи старших тарифных планов VIP и Премиум могут пользоваться роумингом бесплатно. У них за каждый месяц использования тарифа начисляются бесплатные дни связи за границей. Пользователи VIP получают 1 день за 30 дней пользования своего тарифного плана, а абоненты Премиум — 2 дня. Один такое день позволяет использовать 1 ГБ интернета и 60 минут входящих и исходящих звонков в Россию.
Что, куда и сколько стоит?Помимо вышеупомянутой Греции, я рассматриваю три направления для отпуска: Турцию, ОАЭ и Мальдивы.
Планирую взять отпуск на две недели, поэтому на пребывание в другой стране закладываю 10 дней, а всё остальное — дорога. По моим подсчетам мне будет достаточно 30 минут и 3 ГБ, а всё остальное закроет местный Wi-Fi по необходимости. Нужно устроить коротенький цифровой детокс и немного переключиться с гаджетов.
Турция
Для Турции по умолчанию действует услуга «Твой роуминг». Условия следующие: 1 минута звонков обойдется в 69 рублей, а стоимость 100 КБ интернета составит 6,9 р. При тратах на связь более 599 рублей МегаФон предоставит до конца дня бесплатный пакет, в который войдут 60 минут и 1 ГБ. Также есть возможность подключения опции «Роуминг, гудбай PLUS» — за 999 р. в день подключается пакет из 60 минут и 10 ГБ на сутки. Пакеты из 30 минут и 3 ГБ на 14 дней обойдутся мне в 499 и 1999 рублей соответственно. Другие варианты пакетов:
- 60 минут на 14 дней — 699 р.
- 1 ГБ на 7 дней — 999 р.
- 10 ГБ на 30 дней — 3599 р.
- 30 ГБ на 30 дней — 9799 р.
ОАЭПовышаем уровень отпуска. Последние два направления я рассматриваю в крайнем случае, поскольку это отдых «гулять так гулять», а я тот еще скупердяй. Для ОАЭ действует по умолчания услуга «Твой роуминг». В её рамках 1 минута стоит 89 рублей, а 100 КБ интернета — 9,9 р. Если расходы на связь превысят 799 рублей, то до конца суток оператор подключит бесплатный пакет с 60 минутами и 1 ГБ.
Фото: David Rodrigo
Есть возможность подключить опцию «Роуминг, гудбай PLUS» на сутки. За 1999 рублей она предоставит 60 минут и 5 ГБ.
С пакетами ситуация следующая:
- 30 минут на 14 дней — 1299 р.
- 3 ГБ на 30 дней — 3999 р.
- 10 ГБ на 30 дней - 7999 р.
Мальдивы
Фото: Serey Kim
На Мальдивах у МегаФона по умолчанию действует услуга «Роуминг, гудбай». За 659 р. в день она предоставляет пакет 500 МБ интернета. Есть возможность подключить опцию «Роуминг, гудбай PLUS». Её стоимость составит 1999 рублей, но при этом будет доступен пакет 3 ГБ. Предложений с выгодными расценками на звонки не предусмотрено, поэтому придется использовать мессенджеры, приложение eMotion или технологию VoWiFi.
Что касается пакетов, есть возможность подключить только интернет:
- 500 МБ на 14 дней — 999 р.
- 3 ГБ на 30 дней — 3999 р.
- 10 ГБ на 30 дней — 7999 р.
Что такое VoWiFi и как он поможет сэкономить на звонкахVoWiFi* — это технология для звонков через интернет, которая работает с помощью подключения к сети Wi-Fi. В повседневном сценарии дома она полезна там, где может плохо ловить сеть. К примеру, это могут быть новые районы с плотной застройкой или цокольные этажи зданий.
В моём случае с отпуском я планирую использовать VoWiFi для звонков за границей. Звонки с использованием этой технологии будут расходовать минуты из пакета моего тарифа без дополнительных расходов — также как по обычной сети в домашнем регионе.
VoWiFi поддерживают не все смартфоны. Как проверить доступность и включить технологию:
- iPhone: Настройки → Сотовая связь → Вызовы по Wi-Fi;
- Samsung: Настройки → Подключения → Вызовы по Wi-Fi;
- Huawei: Настройки → Беспроводные сети → Мобильная сеть → Wi-Fi-вызовы;
- Xiaomi: Настройки → SIM-карты и мобильные сети → Wi-Fi-вызовы → Вызовы через Wi-Fi.
Что в итоге
Фото: Jacky Lo
У МегаФона большой выбор опций, а также пакетов интернета и минут для общения за границей. Всё это по достоинству оценят «ленивые» путешественники, как я, которые не любят заморачиваться с местными симками или туристическими операторами.
Таким образом можно подобрать наиболее оптимальный сценарий для путешествия со своим оператором. Для этого достаточно потратить пару-тройку минут и пройти несколько этапов подбора выгодных для себя условий в специальном разделе сайта МегаФона про роуминг или в приложении. Давайте я перечислю их и заодно подведу итог:
- Готовим смартфон к отпуску — включаем экономию трафика и активируем функцию VoWiFi.
- Определяемся с направлением и временем пребывания на отдыхе
- Исходя из ваших потребностей в звонках и гигабайтах прикидываем стоимость доступных пакетов
- Подключаем выбранные опции или пакеты непосредственно перед вылетом и не заморачиваемся со связью за границей.