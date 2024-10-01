Супербыстрая зарядка iPhone 16 оказалась фейком

Олег

iPhone 16 Pro


В сети проверили утверждения о том, что линейка iPhone 16 поддерживает гораздо более быструю зарядку, чем раньше. Судя по всему, это неправда.

Ранее мы писали, что в iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max появилась поддержка супербыстрой (по меркам айфонов) зарядки мощностью до 45W. Информация была взята из нормативной базы китайских государственных ведомств — там было указано, что новинки могут принимать до 15В и до 3А. Специалисты ChargerLAB провели своё тестирование топового iPhone 15 Pro Max и обнаружили, что такую мощность смартфон никак не принимает.

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iPhone 16 Pro Max

Согласно исследованию, смартфону удалось достичь максимальной устойчивой зарядки на уровне 30 ватт. В пике он принимал до 37 ватт, но увидеть такую цифру удавалось не при каждой зарядке — для этого приходилось запускать очень энергоемкие процессы на смартфоне во время зарядки. Тестирование проводилось с использованием как оригинальных зарядных устройств Apple, так и сторонних аксессуаров.

В итоге получается, что прогресс в скорости зарядки составляет +10W по сравнению с iPhone 15 Pro, для которой максимальная мощность заявлена на уровне 27W. Скорее всего, 45W — это всего лишь пропускная способность порта USB-С в новых айфонах, а не пиковая мощность их зарядки. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1901
tellurian
Специалисты ChargerLAB провели своё тестирование топового iPhone 15 Pro Max и обнаружили, что такую мощность смартфон никак не принимает. (с)
15 или 16?
11 минут назад
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