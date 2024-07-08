Супердешевые Apple Watch уже готовятся к релизу. Угадайте, что в них изменится



В сети появились новые подробности касательно обновления линейки Apple Watch. Похоже, компания хочет привлечь больше покупателей супернизким ценником.



По данным Марка Гурмана из Bloomberg, метаморфоза затронет лишь одну модель «яблочных» часов — Apple Watch SE. До сих пор они остаются самым доступным вариантом во всей линейке и продаются за $249 (около 22500 рублей по курсу). Однако Apple хочет сделать их еще дешевле за счет более простых материалов корпуса.







Гурман уверен, что компания откажется от алюминия и выпустит первые в истории пластиковые Apple Watch серии SE. За счет этого ценник может снизиться примерно на $50 и составить плюс-минус $200 (около 18000 рублей по курсу). Это существенный шаг в сторону доступности; с другой стороны, пластиковые смарт-часы за $200 могут вызвать неоднозначную реакцию со стороны фанатов.



Последним пластиковым девайсом Apple был iPhone 5C, который провалился в продажах, хотя и не уступал iPhone 5 по производительности.