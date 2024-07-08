Супердешевые Apple Watch уже готовятся к релизу. Угадайте, что в них изменится

Олег

Apple Watch


В сети появились новые подробности касательно обновления линейки Apple Watch. Похоже, компания хочет привлечь больше покупателей супернизким ценником.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, метаморфоза затронет лишь одну модель «яблочных» часов — Apple Watch SE. До сих пор они остаются самым доступным вариантом во всей линейке и продаются за $249 (около 22500 рублей по курсу). Однако Apple хочет сделать их еще дешевле за счет более простых материалов корпуса.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Гурман уверен, что компания откажется от алюминия и выпустит первые в истории пластиковые Apple Watch серии SE. За счет этого ценник может снизиться примерно на $50 и составить плюс-минус $200 (около 18000 рублей по курсу). Это существенный шаг в сторону доступности; с другой стороны, пластиковые смарт-часы за $200 могут вызвать неоднозначную реакцию со стороны фанатов.

Последним пластиковым девайсом Apple был iPhone 5C, который провалился в продажах, хотя и не уступал iPhone 5 по производительности. 

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Bloomberg
Cсылки по теме:
Apple Watch Series 10 станут больше и тоньше. Но с функциями беда
Раскрыто главное нововведение самых крутых Galaxy Watch в истории
Apple добавила в watchOS 11 небольшую, но долгожданную опцию

Рекомендации

Рекомендации

«Сбер» запустил обновлённую бонусную программу «Спасибо». Вот её условия
«Google Фото» раздает своим пользователям платные функции абсолютно бесплатно
Появился мессенджер, объединяющий все другие — даже Telegram и WhatsApp
Galaxy Watch 7 удивят всех, и вот почему

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии