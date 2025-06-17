Супердешевые товары с Wildberries и OZON хотят запретить. Продавцы против, покупателей не спрашивают

Российские аналитики провели опрос среди продавцов-партнеров Wildberries и OZON, чтобы понять, как они относятся к большим скидкам со стороны маркетплейса, и хотят ли получить больше контроля над ценниками. Результаты у РБК.
После этой новости Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) провела опрос среди 1,5 тысяч продавцов, торгующих на WB и OZON. Оказалось, что 98% поддерживают скидки маркетплейсов при условии, если они проводятся не за счет продавцов, а 99% выступают против их ограничения. При этом 89% продавцов считают, что скидки маркетплейсов никак не мешают их торговле на других площадках.
При этом немалая часть опрошенных хотела бы получить больше контроля над ценниками к собственным товарам. Примерно 25% хочет иметь возможность отлючить скидки маркетплейсов в определенные периоды, а около 30% высказались за бОльшую прозрачность применения этих скидок.